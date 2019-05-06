"Наші гроші" раскрыли масштабную коррупцию при регистрации недвижимости

На днях в судебном реестре появилась прекрасная решение. По делу о краже недвижимости через регистратора коммунального предприятия прокуратура настаивала допросить бездомную. Которая не имела постоянного места жительства в Киеве, состояла на учете в наркодиспансере и лечилась от алкогольной зависимости. Прокурор утверждал, что женщина так и не вылечилась, на протяжении последних 15 лет злоупотребляет алкогольными напитками, может привести к его смерти.

Как пишет издание "Наші гроші", обычно в реестре все персональные данные обезличивают. Но здесь забыли это сделать, и даже, выделили жирным шрифтом. Так мы узнали, что бездомная - это регистратор киевского филиала коммунального предприятия "Регистрация недвижимости и бизнеса" Светлана Васильевна Янчук.

Коммунальное предприятие, в котором работала бездомная, появилось на волне реформ Министерства юстиции. Тогда регистрационные действия позволили осуществлять также регистрационным коммунальным предприятиям - структурам, созданным при органах местного самоуправления. Чтобы открыть такое КП, достаточно было только решение любой сельсовета, помещения, компьютеров и трех человек, которые пройдут многодневные курсы в структуре Минюста - ГП "Национальные Информационные Системы". За деятельность таких КП отвечают органы местного самоуправления, а акредитует и мониторит их деятельность - Министерство юстиции.

Учитывая упрощенную систему аккредитации, КП быстро стали инструментом в руках рейдеров, а "Регистрация недвижимости и бизнеса" Павлинского сельсовета из Одесской области - абсолютным лидером в "рейдерском" сервисе.

Коллектив "Регистрации недвижимости и бизнеса" был, скажем так, неоднороден. С одной стороны, в КП в разные годы работали реальные люди: сводный брат экс-главы Главного теруправления юстиции Тараса Греня Богдан Працювытый с женой Еленой Працювытой, жена работника УСБУ в Одесской области Евгения Морозова - Ольга Морозова, муж работницы ГТУЮ в Николаевской области Натальи Руденко - Евгений Руденко. С другой стороны, в этом же КП пустовал Виктор Михачов. Это легендарный регистратор, с чьей электронного ключа рейдерилы имущество стоимостью не менее нескольких миллионов гривен.

Гендерно уравновешивала таланты своего коллеги регистраторша Светлана Янчук. Точнее, и неизвестная, которая была вместо нее.

Ключ Янчук работал в нескольких направлениях. Им переписывали на других владельцев дорогую недвижимость, как, например, было с цехами в Киеве на улице Красноткацкой, 46 балансовой стоимостью более 96 млн. грн., после чего настоящие владельцы имущества получали долгие годы судебного геморроя. Не брезговали по-тихому перерегистрировать владельцев заброшенной недвижимости, в частности, гаражей в разных районах Киева. Также среди клиентов, пользующихся услугами виртуальной Янчук, были не только частные лица, но и государственные организации.

Именно на примере кражи более 25 га земли Государственным учреждением Центральное территориальное управление капитального строительства (сокращенно - ЦТУКБС) у своего родного Министерства обороны мы и продемонстрируем, насколько наглые сделки обеспечивала Янчук, и как с этим "борется" прокуратура.

Речь пойдет о трех земельных участков на улице Михаила Максимовича (бывшая Онуфрия Трутенко) с кадастровыми номерами 8000000000: 79: 364: 0020 (19.38 га) на Максимовича 9, и два участка на Максимовича, 3 - 8000000000: 79: 364: 0008 (6.22 га) и 8000000000: 79: 364: 0071 (0.29 га)

Это государственная земля, которой пользуется Минобороны с середины прошлого столетия.

В далеком 2011 году, Минобороны приказом №514 поручило ЦТУКБ организовать на этих трех участках строительство жилья для военнослужащих.

Годы шли, жилье строить никто не начинал, а законодательство менялось. Поэтому Минобороны 31.03.2016 приказом №174 отменило уже неактуалеьное решение о назначении ЦТУКС заказчиком.

Вот только подчинена МО государственное учреждение решила пойти своим путем - нового приказа «не заметила» и, наплевав на какие-то установленные законодательством процедуры и конкурсы при строительстве жилья на землях обороны, взяла и заключила договоры о совместном строительстве с частной ООО "Укрбуд Инвестгруп", связанной со строительной группой "Укрбуд". Военнослужащих для проформы не забыли - для них в "жилье для военнослужащих" должно было достаться 8%.

От такой наглости возбудился целый заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор: в суд пошли иски о признании договоров недействительными, а неизвестно как внесенные ранее в Государственный земельный кадастр участка на Максимовича, 3 и регистрация права на них по ЦТУКС вообще была отменена Минюстом.

ЦТУКС снова без страха пошла своим путем и обратились за регистрацией права пользования земельными участками уже к Янчук.

Янчук не подвела: 19 февраля 2018 ЦТУКС в госреестре прав стал самым настоящим бессрочным суперфициарием всех трех участков. И не важно, что суперфиций государственной земли в этом случае мог возникнуть максимум на 50 лет и только на основании договора с Киевсоветом или КГГА. Так же важно, что двух участков на Максимовича, 3 даже не существовало, поэтому и прав на них не могло быть - их удалили в ГЗК еще в декабре 2017 года.

Виртуальному регистратору хватило номера недействующего приказа Минобороны, чтобы признать от имени государства за государственным учреждением несуществующий в государстве бессрочный суперфиций земель государственной собственности, в частности относительно юридически несуществующих земельных участков.

А что государство?

ГПУ продолжила дело о недействительности договоров о совместном строительстве. 18.04.2018 прокуроры окончательно выиграли в Верховном Суде дело в отношении двух участков на Максимовича, 3. А 27.03.2019 выиграли дело в Северном апелляционном суде по участку на Максимовича, 9.

Вот только незаконные регистрационные действия Янчук по этим участкам странным образом никого не беспокоили.

Некоторое время Янчук и Михачов еще зажигали огни в Реестре прав, являясь, по сути, самыми известными украинскими регистраторами, которых никто не может найти. В июле 2018 оба стали героями нашего материала "Рейдерские схемы регистрации недвижимости и бизнеса", а через несколько месяцев, в сентябре 2018 года, Минюст отменил аккредитацию КП "Регистрация недвижимости и бизнеса".

После этого Светлана Янчук вдруг нашлась. В октябре 2018 бездомная пришла в милицию и заявила, что кто-то неизвестный взял ее паспорт и код, выучился в структуре Минюста НАИС на регистратора и получил в аккредитованном центре сертификации ключей Минюста регистраторский ключ.

Прокурор Киевской местной прокуратуры №6 Святослав Мазурик открыл уголовное производство № 42018101060000202 по ст. 190 ( "Мошенничество") и попросил у Наис перечень всех регистрационных действий, предпринятых от имени Светланы Янчук в период с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года. По данным "Наших денег", такой список Мазурик получил - в нем было более 100 эпизодов.

А дальше с прокурором Мазуриком начали происходить какие-то странные вещи. Из полученного от НАИС список прокурор начал выдергивать по одному сомнительные регистрации, открывать по ним отдельное уголовное производство и через несколько недель закрывать его.

Вот, например 1 апреля Мазурик самостоятельно выявляет незаконную регистрацию по участку Минобороны на ул. Максимовича, 9 и открывает производство 42019101060000093, квалифицировав преступление по ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество). Однако уже 18 апреля данное производства прокурор закрывает учитывая, что мошенничества как такового не произошло, так как ... "земельный участок остался в собственности государства в лице Министерства обороны Украины".

Правда, по такой логике прокуратуре следует также закрыть все дела о рейдерстве в сельхозпредприятий арендованных ими земельных участков. Ведь владелец земельного участка при этом тоже не меняется, а меняется только пользователь, как это было и с землями Минобороны.

Частично прокурор прав - именно вмешательство в реестр прав и вписывание пользователя без правоустанавливающих документов на статью "Мошенничество" нацепить трудно, в отличие от действий должностных лиц ЦТУКБ, для которых все это делалось.

С другой стороны, действия регистратора Светланы Янчук, точнее, того, кто выучился в Минюсте вместо нее на регистратора можно было бы квалифицировать по другой статье, например, "Незаконное вмешательство в автоматизированные системы и базы данных». Но, по данным "Наших денег", прокурор Мазурик этого не сделал.

А вот ЦТУКС со своим частным партнером времени не теряли и о регистрации "от Янчук" не забыли. Несмотря на проигранные суды, они использовали выписку из госреестра прав и без проблем получили в ГАСК разрешение на строительство жилого комплекса на юридически несуществующих участках 8000000000: 79: 364: 0008 и 8000000000: 79: 364: 0071 по адресу Максимовича, 3.

После этого, они так же без проблем создали фонд финансирования строительства и теперь застройщик "Укрбуд" спокойно продает квартиры в самострое ЖК "Art House" на самовольно занятом земельном участке. Продает успешно - по данным Госфинуслуг, только за первые два месяца продаж они смогли привлечь в ФФС более 300 млн грн. частных инвестиций.

Издание поинтересовалось у самого прокурора о логике его действий. Спросили, эта логика не коррелируется с таким фактом: в 2014 году, когда Мазурик только пришел в прокуратуру, в его декларации была только зарплата и лексус 2005 года. В декларации прокурора по 2018-й видим дом в Козине, вот этот:

БМВ 2017 года, вот эта:

... ролексы и десятки тысяч долларов. Почти все - на родственниках.

Святослав Мазурик ответил, что "факты несанкционированного вмешательства в работу государственного реестра по более 100 объектов, в том числе по указанному земельному участку [Министерства обороны], остаются объектом расследования уголовного производства №42018101060000202 от 11.10.2018. Досудебное следствие по данному уголовном производстве продолжается ".

Насчет средств, то их прокурор объясняет так. Когда он только пришел в прокуратуру, декларация была не электронная, и наличие ценного имущества и сбережений в виде наличных была необязательна, а сбережения у прокурора были. Дом в Козине "является собственностью матери и куплен в сентябре 2017 за деньги от продажи квартиры в Киеве и мамины сбережения (родители с 1991 года владеют крупным бизнесом на территории Украины и за рубежом)".

Автомобиль BMW X6 купленный Мазуриком в 2017 году за счет средств от продажи автомобиля Фольксваген Пассат B7 2012 года и собственных сбережений. А пассат Мазурик купил от продажи автомобиля лексус 2005 года и собственные сбережения.

А сбережения прокурор сэкономил еще до работы в прокуратуре.