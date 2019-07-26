Депутат Ради Шахов переобрався в окрузі Луганщини

Депутат Верховної Ради Сергій Шахов (група "Воля народу") як самовисуванець виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №114 в Луганській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Шахов набрав 43,02%, або 20 538 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Шахов виграв вибори в Раду у цьому окрузі у 2016 році.

Найближчий його суперник, самовисуванець, голова організації "Інститут громадського контролю" Валерій Мошенський набрав 24,91%, або 11 892 голоси.

Третє місце посів кандидат від партії "Слуга народу", керівник компанії "ПРИЗАЛ" (оптова торгівля лісоматеріалами, будівельними матеріалами та сантехнічним обладнанням) Максим Мойсеєв - він набрав 19,34%, або 9 232 голоси.

44-річний Шахов народився в селі Саяк (Казахстан), проживає в Кадіївці Луганської області, член партії "Наш край".

Всього у окрузі №114 (Біловодський, Марківський, Міловський, Новопсковський, Слов'яносербський, Станично-Луганський райони, частина Новоайдарського району) балотувалися 14 кандидатів.

Раніше Українські Новини публікували повний список депутатів, які пробилися в Києві до Ради. Крім того, кандидати від "Слуги народу" забрали п'ять із семи мандатів в Черкаській області.

Тим часом ЦВК підрахувала 100% бюлетенів.