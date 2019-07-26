Південь і центр накриє спека, а схід і захід знову атакують дощі: якою буде погода в суботу

27 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +25...+27 градусів.

У Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +25...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.

26 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у районі Одеси і Приморського +22 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, 33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні.

Раніше, в четвер, Україна була самою холодною країною Європи.