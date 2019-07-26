Південь і центр накриє спека, а схід і захід знову атакують дощі: якою буде погода в суботу

27 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +11...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nУ Карпатах короткочасний дощ, місцями гроза, температура вночі +10...+15 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Моршині місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nУ Трускавці місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +13...+15 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +14...+16 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+30 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +23...+29 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +25...+32 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+32 градуси.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +17...+19 градусів, вдень +29...+31 градус.\r\n26 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+26 градусів, у районі Одеси і Приморського +22 градуси; у Дніпрі біля Києва +22 градуси.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 33-градусна спека перекинеться з Європи в Україну: синоптик дала прогноз на вихідні.\r\nРаніше, в четвер, Україна була самою холодною країною Європи.