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26 липня 2019, пʼятниця, 13:26 24
Економіка 2019-07-26T16:15:03+03:00
Українські Новини
Екс-депутат Держдуми Пономарьов виграв у конкурсі на ділянку "Дельфін" на чорноморському шельфі

Екс-депутат Держдуми Пономарьов виграв у конкурсі на ділянку "Дельфін" на чорноморському шельфі

Міжвідомча комісія з вуглеводневим угодами про розподіл продукції (УРП) визначила компанію Trident Acquisitions переможцем у конкурсі на ділянку "Дельфін" на шельфі Чорного моря.

Про це повідомив директор Trident Acquisitions Ілля Пономарьов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Радий повідомити, що Trident виграв сьогодні конкурс з УРП на Чорному морі", - написав він.

Також Пономарьов додав, що заявка Trident була істотніше вигідніше для України, ніж інші заявки.

Раніше тодішній Президент Петро Порошенко в останній робочий день своєї каденції надав українське громадянство колишньому депутату Державної думи Росії Пономарьову.

Пономарьов - єдиний депутат, який проголосував проти прийняття федерального закону про процедури входження Криму та Севастополя до складу Росії.

Як повідомляли Українські Новини, конкурс на розробку 9 ділянок видобутку газу забезпечить більш 1,5 млрд доларів інвестицій в галузь.

В січні в Лондоні керівник Держгеонадр Олег Кирилюк представив 7 нафтогазових ділянок для міжнародних компаній.

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