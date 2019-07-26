підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 13:00 40
Політика 2019-07-26T16:15:03+03:00
Українські Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відмовився від ініціювання дострокових виборів мера Києва.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

На його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.

У той же час, Кличко вважає, що зараз місцева влада повинна зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.

Він зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу у публічно-правовому полі... Згідно Конституції, наступні місцеві вибори повинні відбутися 20 жовтня 2020 року", - підкреслив він.

Кличко зазначив, що кілька разів спілкувався з головою Офісу Президента Андрієм Богданом, який вимагав від мера координувати свої дії з забудовником Андрієм Вавришем і директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченко.

Кличко відмовився від цього, оскільки не бачить правових підстав для таких консультацій.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього головою міськадміністрації іншу людину.

Також брати Клички будуть судитися з "1+1".

Більше новин про: Віталій Кличко КМДА вибори мера

Архів
Новини
Аеропорт Ярославського анонсував нові регулярні рейси з Харкова до Києва та Львова 16:17
Винниківська тютюнова фабрика назвала замовників "фейків" про неї, що з'явилися в ЗМІ 16:02
Призначення голови КМДА "згори" – це сценарії Януковича та порушення Конституції, - Кличко 16:01
Луценко не погодив і повернув проект підозри екс-судді КС Вдовиченку 15:56
Представники Кличка не з'явилися до ДБР, - Труба 15:26
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Кличко заявив, що подає до суду на телеканал "1+1" 13:28
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Нікіта Макєєв. Скріншот відео facebook/Odi.vazon
Ветеран "Азова" розповів, навіщо напав на кортеж Порошенка 08:26
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok