Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відмовився від ініціювання дострокових виборів мера Києва.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

На його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.

У той же час, Кличко вважає, що зараз місцева влада повинна зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.

Він зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.

"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу у публічно-правовому полі... Згідно Конституції, наступні місцеві вибори повинні відбутися 20 жовтня 2020 року", - підкреслив він.

Кличко зазначив, що кілька разів спілкувався з головою Офісу Президента Андрієм Богданом, який вимагав від мера координувати свої дії з забудовником Андрієм Вавришем і директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченко.

Кличко відмовився від цього, оскільки не бачить правових підстав для таких консультацій.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього головою міськадміністрації іншу людину.

Також брати Клички будуть судитися з "1+1".