Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко відмовився від ініціювання дострокових виборів мера Києва.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\nНа його думку, дії представників нової влади щодо звільнення голови КМДА є неконституційними.\r\nУ той же час, Кличко вважає, що зараз місцева влада повинна зосередитися на підготовці до опалювального сезону, а не на підготовці до можливих дострокових місцевих виборів.\r\nВін зазначив, що в разі звільнення його з посади голови КМДА він буде відстоювати свої права в судовому порядку.\r\n"Я буду відстоювати право киян обирати місцеву владу у публічно-правовому полі... Згідно Конституції, наступні місцеві вибори повинні відбутися 20 жовтня 2020 року", - підкреслив він.\r\nКличко зазначив, що кілька разів спілкувався з головою Офісу Президента Андрієм Богданом, який вимагав від мера координувати свої дії з забудовником Андрієм Вавришем і директором телеканалу 1+1 Олександром Ткаченко.\r\nКличко відмовився від цього, оскільки не бачить правових підстав для таких консультацій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський сказав Кличку, що призначить замість нього головою міськадміністрації іншу людину.\r\nТакож брати Клички будуть судитися з "1+1".