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26 липня 2019, пʼятниця, 12:15 17 Список
Вибори 2019-07-26T13:00:02+03:00
Українські Новини
На всіх округах у Чернівецькій області перемогли кандидати від "Слуги народу"

На всіх округах у Чернівецькій області перемогли кандидати від "Слуги народу"

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Чернівецькій області.

У Чернівецькій області всі мандати забрали кандидати від "Слуги народу".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Чернівецька область
201 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,30   ЛИС ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА 34,67  
202 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,79   ЗАРЕМСЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ 37,04  
203 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 52,06   МАЗУРАШУ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 27,05  
204 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 53,60   БОЖИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ 51,08  

Раніше Українські Новини розповіли, хто проходить до Ради в Черкаській області.

Також стало відомо, що в Хмельницькій області до ВР проходять чотири кандидати від "Слуги народу" і три самовисуванця.

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