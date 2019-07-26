На всіх округах у Чернівецькій області перемогли кандидати від "Слуги народу"

21 липня українці мали можливість вибрати депутатів Верховної Ради. До парламенту зможуть пройти 255 депутатів за списками політичних партій і 119 - за мажоритарними округами. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Раду в Чернівецькій області. У Чернівецькій області всі мандати забрали кандидати від "Слуги народу".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЧернівецька область\r\n\r\n\r\n201\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,30\r\n \r\nЛИС ОЛЕНА ГЕОРГІЇВНА\r\n34,67\r\n \r\n\r\n\r\n202\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,79\r\n \r\nЗАРЕМСЬКИЙ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ\r\n37,04\r\n \r\n\r\n\r\n203\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n52,06\r\n \r\nМАЗУРАШУ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ\r\n27,05\r\n \r\n\r\n\r\n204\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n53,60\r\n \r\nБОЖИК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ\r\n51,08\r\n \r\n\r\n\r\n\r\nРаніше Українські Новини розповіли, хто проходить до Ради в Черкаській області.Також стало відомо, що в Хмельницькій області до ВР проходять чотири кандидати від "Слуги народу" і три самовисуванця.