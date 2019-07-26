Суд зобов'язав СБУ розслідувати можливе захоплення влади Порошенком

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом можливого захоплення влади колишнім президентом Петром Порошенком при призначенні суддів Верховного Суду.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність співробітників СБУ.

Скарга вмотивована тим, що 11 червня заявник (ім'я не вказано) звернувся в Головне слідче управління Служби безпеки України із заявою про скоєння Порошенком кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу.

Також у заяві зазначається про вчинення злочинів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які провели конкурси на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду і приймали рішення про затвердження рейтингів кандидатів на зайняття посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду в рамках конкурсів на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду; членами Вищої ради правосуддя, які приймали рішення про внесення подання Президентові про призначення осіб на посади суддів Верховного Суду та особами, які призначені суддями Верховного Суду указами Порошенка від 10 листопада 2017 року, від 14 грудня 2017 року, від 30 серпня 2018, від 07 травня 2019 року.

18 липня суд розглянув скаргу та задовольнив, зобов'язавши таким чином СБУ відкрити справу за вказаними фактами.

Як повідомляли Українські Новини, 25 липня Державне бюро розслідувань провело перший допит Порошенка.

Тим часом поліція відкрила справу через нападу на кортеж Порошенка.