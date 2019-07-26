підписатися на розсилку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
26 липня 2019, пʼятниця, 09:58 53
Судова влада 2019-07-26T13:15:03+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав СБУ розслідувати можливе захоплення влади Порошенком

Суд зобов'язав СБУ розслідувати можливе захоплення влади Порошенком

Петро Порошенко Фото: АПУ
Петро Порошенко Фото: АПУ

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом можливого захоплення влади колишнім президентом Петром Порошенком при призначенні суддів Верховного Суду.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В суд надійшла скарга на бездіяльність співробітників СБУ.

Скарга вмотивована тим, що 11 червня заявник (ім'я не вказано) звернувся в Головне слідче управління Служби безпеки України із заявою про скоєння Порошенком кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу.

Також у заяві зазначається про вчинення злочинів членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які провели конкурси на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду і приймали рішення про затвердження рейтингів кандидатів на зайняття посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду в рамках конкурсів на зайняття вакантних посад суддів касаційних судів у складі Верховного Суду; членами Вищої ради правосуддя, які приймали рішення про внесення подання Президентові про призначення осіб на посади суддів Верховного Суду та особами, які призначені суддями Верховного Суду указами Порошенка від 10 листопада 2017 року, від 14 грудня 2017 року, від 30 серпня 2018, від 07 травня 2019 року.

18 липня суд розглянув скаргу та задовольнив, зобов'язавши таким чином СБУ відкрити справу за вказаними фактами.

Як повідомляли Українські Новини, 25 липня Державне бюро розслідувань провело перший допит Порошенка.

Тим часом поліція відкрила справу через нападу на кортеж Порошенка.

Більше новин про: Захоплення влади Верховний суд Петро Порошенко Узурпація влади

Архів
Новини
Кличко відмовився ініціювати дострокові вибори мера Києва 13:00
Кличко не хоче йти на допит в ГБР 12:54
Хто пройшов до Ради в Чернігівській області: повний список 12:45
Брати Клички будуть судитися з "1+1" 12:35
В Азовському морі кораблі ФСБ висвітлюють катери української морської охорони зеленим променем 12:25
більше новин
ЦВК підрахувала 100% бюлетенів: до Ради проходять п'ять партій 10:20
Україна виконає зобов'язання зі зниження викидів вугільної генерації навіть у разі зміщення строків виконання Національного плану, – еколог 10:37
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Якби був відкладений старт ринку, проблеми так і залишилися не виявленими, — фахівець Unicorn Systems UA про запуск ринку електроенергії 14:32
РНБО має терміново вирішити проблему відключення електроенергії в Луганській області – Всеукраїнська енергетична асамблея 11:32
більше новин
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37
Командувач Сил спецоперацій пояснив, чому не віддав честь Зеленському на інавгурації 16:36
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна 17:17
Один голова Коболєв щодня обходиться бюджету "Нафтогазу" як тисяча президентів Зеленських 07:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok