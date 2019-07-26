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26 липня 2019, пʼятниця, 08:49 11
Фінанси 2019-07-26T09:45:01+03:00
Українські Новини
З осені ситуація на валютному ринку може погіршиться: прогноз курс гривні до кінця року

З осені ситуація на валютному ринку може погіршиться: прогноз курс гривні до кінця року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) і українські аналітики поліпшили прогноз курсу гривні до долара. Згідно з оновленим огляду організації World Economic Outlook, в 2019 році середній курс долара в Україні становитиме 28,68 грн (раніше – 28,7 грн/дол).

На думку Вадима Іосуба, старшого аналітика "Альпарі", на курс долара в Україні буде діяти фактор сезонності, пише "Сьогодні".

"Ми очікуємо, що, починаючи з осені, ситуація на валютному ринку може традиційно погіршитися, і долар перейде від зниження до зростання, – говорить він. – Однак це зростання буде помірним за мірками попередніх років".

Попри дію несприятливих факторів, до кінця року курс буде нижчим закладеного в держбюджеті-2019 (29,4 грн/дол.).

"Трохи гірше стане зовнішня кон'юнктура, можуть скоротитися світові ціни на руду, чорні метали та аграрну продукцію. Водночас збережеться попит нерезидентів на ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики – Ред.), а до кінця року буде узгоджена нова програма з МВФ, – зазначає аналітик. – При цьому час надходження першого траншу за новою програмою – кінець року, або початок наступного – не має принципового значення. Долар до кінця року не перевищить 27 грн".

Олександр Мартиненко, керівник підрозділу з корпоративного аналізу ICU також прогнозує несприятливу ситуацію для гривні в найближчому часі.

"Зростаючі глобальні економічні і політичні ризики можуть незабаром призвести до нового охолодження фінансових ринків, а внутрішні ризики будуть додатковим стримуючим чинником для інвесторів в ОВДП", – говорить він.

Мартиненко нагадав, що у другому півріччі уряду належить погасити близько 79 млрд грн за гривневими ОВДП, при цьому пікові обсяги погашення – 11 млрд грн – потрібно здійснити вже в серпні.

"Є ризик того, що попиту на нові випуски буде недостатньо, щоб вкладення в ОВДП зросли з урахуванням таких погашень. У кінцевому рахунку, сезонне зростання попиту на валюту від імпортерів і платників валютних дивідендів візьме своє, і ми очікуємо, що до кінця року гривня може ослабнути до рівня 28,5 грн/дол.", – сказав Мартиненко.

Як повідомляли Українські Новини, загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень.

Тим часом Нацбанк зберіг очікування рівня інфляції за підсумками 2019 року на рівні 6,3%

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