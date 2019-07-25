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25 липня 2019, четвер, 21:29 12
ЗМІ 2019-07-25T23:00:01+03:00
Українські Новини
"Кілер Бабченка" отримав підозру за побиття журналіста

"Кілер Бабченка" отримав підозру за побиття журналіста

Олексій Цимбалюк, праворадикал, який сповідує неонацисткие погляди, також відомий як "кілер Бабченка", який побив журналіста "Страни" Владислава Бовтрука, отримав підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 345-1 КК України ("Погроза або насильство стосовно журналіста").

Про це "Страні" повідомили в Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, що 2 липня на журналіста напав Олексій Цимбалюк - праворадикал, більш відомий як "кілер Бабченка" (він був агентом СБУ під час інсценування вбивства російського журналіста - Прим.Ред.).

"Ми провели всі необхідні слідчі дії і підготували підозру. Але прокуратура під різними приводами гальмує його узгодження", - розповіло джерело видання.

Наголошується, що поліція готується оголосити підозру Олексію Цимбалюку за статтею 345-1 Кримінального кодексу України. Перша частина цієї статті передбачає максимальне покарання позбавленням волі на строк до трьох років: "1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, його близьких родичів чи членів сім'ї у зв'язку з здійсненням цим журналістом законній професійній діяльності карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років".

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналіст Вадим Комаров пішов з життя після жорстокого побиття в центрі Черкас.

 

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