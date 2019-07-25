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25 липня 2019, четвер, 20:34 14
Зовнішня політика 2019-07-25T21:00:04+03:00
Українські Новини
Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах

Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови привітав Президента Володимира Зеленського з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і перемогою партії "Слуга народу" на них.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Трамп заявив, що переконаний, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, а також завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною і США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України і готовність Америки сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

Зеленський подякував Президенту Америки за лідерство США в збереженні і посиленні санкційного тиску на Росію.

Крім того, Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час майбутнього візиту Володимира Зеленського в США.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" набирає більше ніж 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Президент Володимир Зеленський відвідає Польщу 1 вересня, куди також запрошений американський Президент Дональд Трамп, однак їх спільна зустріч запланована раніше - влітку в США.

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