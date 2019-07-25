Трамп привітав Зеленського з перемогою партії "Слуга народу" на виборах

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови привітав Президента Володимира Зеленського з успішним проведенням вільних і демократичних парламентських виборів і перемогою партії "Слуга народу" на них.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Трамп заявив, що переконаний, що оновлена українська влада зможе швидко покращити імідж України, а також завершити розслідування корупційних справ, які стримували взаємодію між Україною і США.

Він також підтвердив незмінну підтримку з боку США суверенітету і територіальної цілісності України і готовність Америки сприяти реалізації масштабної програми реформ у нашій країні.

Зеленський подякував Президенту Америки за лідерство США в збереженні і посиленні санкційного тиску на Росію.

Крім того, Президенти домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час майбутнього візиту Володимира Зеленського в США.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" набирає більше ніж 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Президент Володимир Зеленський відвідає Польщу 1 вересня, куди також запрошений американський Президент Дональд Трамп, однак їх спільна зустріч запланована раніше - влітку в США.