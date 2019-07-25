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25 липня 2019, четвер, 19:30 16
Вибори 2019-07-25T21:30:03+03:00
Українські Новини
Депутат Лопушанський виграв вибори Ради у Львівській області

Депутат Лопушанський виграв вибори Ради у Львівській області

Депутат Верховної Ради Андрій Лопушанський (фракція партії "Блок Петра Порошенка") як самовисуванець виграв вибори Ради в одномандатному виборчому окрузі №125 у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Лопушанський набрав 23,42%, або 18 720 голосів виборців за результатами підрахунку 98,46% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець, президент підприємства "Гал-Кат" (виготовлення дроту для кабельно-провідникової продукції) Юрій Доскіч набрав 18,48% або 14 778 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Слуга народу", директора будівельної фірми "СерКоН Груп" Микола Яворський - він набрав 15,86% або 12 682 голосів.

56-річний Лопушанський народився в Добромилі Львівської області, член партії Конгрес Українських Націоналістів, проживає в Києві.

Лопушанський, як самовисуванець, виграв вибори Ради в 2014 році в цьому ж окрузі.

Всього в окрузі №125 (Самбір, Сколівський, Старосамбірський, Турківський та частина Самбірського району Львівської області) балотувалося 15 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, позачергові вибори Ради пройшли 21 липня.

Згідно з переданими Центральної виборчої комісії електронною системою попередніми даними про зміст 99,76% протоколів 43,17% (6,29 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,02% (1,89 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,83% (850 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради

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