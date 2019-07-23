ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс

На виборах Верховної Ради, явка на які становила менш як 50%, 43,14% (6,18 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,04% (1,86 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,17 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина ", 8,12% (1,16 млн) - за" Європейську солідарність "і 5,83% (836 тис.) - за" Голос "на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 98,34% протоколів.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи "Вибори" в Центральній виборчій комісії, передають Українські Новини.

Решта партій набирають менше ніж 5% голосів і, відповідно, не проходять до парламенту.

Радикальна партія Олега Ляшка отримує 4,01% голосів, "Сила і честь" - 3,82%, "Опозиційний блок" - 3,04%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,40%, "Партія Шарія" - 2, 24%, "Всеукраїнське об'єднання" Свобода "- 2,16%," Громадянська позиція "- 1,04%, інші - менше ніж 1%.

Тим часом "Голос" має намір пропонувати Вакарчука на посаду прем'єра, а у ЦВК розповіли про зафіксовані порушення на виборах.

У неділю з 08:00 до 20:00 в Україні проходило голосування на позачергових виборах депутатів Верховної Ради.