Підприємець Шевченко виграв вибори у заступника мера Запоріжжя

Підприємець Євген Шевченко, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова ("Опозиційний блок") на позачергових виборах до Ради на окрузі №76 Запорізької області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Шевченко набрав 42,56%, або 33 305 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник Пустоваров набрав 14,5%, або 11 346 голосів.

Третє місце зайняв директор Запорізького обласного центру еколого-натуралістичного творчості учнівської молоді" висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Яромщук - він набрав 8,72%, або 6 824 голосів.

Шевченко народився 4 травня 1972 року в місті Мелітополь, є підприємцем і проживає у місті Запоріжжі.

До складу округу входять Вознесеновський і Хортицький райони міста Запоріжжя.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" набирає більше ніж 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Тим часом депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.