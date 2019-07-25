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25 липня 2019, четвер, 19:02 11
Вибори 2019-07-25T19:45:03+03:00
Українські Новини
Підприємець Шевченко виграв вибори у заступника мера Запоріжжя

Підприємець Шевченко виграв вибори у заступника мера Запоріжжя

Підприємець Євген Шевченко, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова ("Опозиційний блок") на позачергових виборах до Ради на окрузі №76 Запорізької області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Шевченко набрав 42,56%, або 33 305 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник Пустоваров набрав 14,5%, або 11 346 голосів.

Третє місце зайняв директор Запорізького обласного центру еколого-натуралістичного творчості учнівської молоді" висуванець партії "Опозиційна платформа - За життя" Микола Яромщук - він набрав 8,72%, або 6 824 голосів.

Шевченко народився 4 травня 1972 року в місті Мелітополь, є підприємцем і проживає у місті Запоріжжі.

До складу округу входять Вознесеновський і Хортицький райони міста Запоріжжя.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" набирає більше ніж  226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.

Тим часом депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського.

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