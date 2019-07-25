Депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч з кандидатами в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу".\r\nПро це Українським Новинам повідомив кандидат від партії Віталій Безгін (№75 у списку).\r\n"Сьогодні був (на зустрічі). Президент надихав нас на плідну роботу", - сказав він.\r\nБезгін наголосив, що жодні інші питання не обговорювалися на зустрічі.\r\nТакож він повідомив, що "Слуга народу" має намір продовжувати перші засідання Ради для розгляду невідкладних ініціатив Зеленського.\r\n"Є бюджет, є антикорупційне питання, є невідкладні законопроекти Президента. За всі ці речі потрібно голосувати терміново і ми налаштовуємо себе, що наші перші засідання будуть тривати дуже довго", - сказав він.\r\nБезгін однак зазначив, що "Слуга народу" не буде проводити засідання до ночі.\r\n"Практику нічних правок, внесення змін у законопроекти, що люди голосують і не знають, що це таке, ми будемо припиняти, звичайно", - додав кандидат.\r\nЯк повідомляли Українські новини, 43,17% (6,29 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,02% (1,89 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,83% (850 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 99,76% протоколів.\r\nТим часом "Слуга народу" набирає більше ніж 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.\r\n