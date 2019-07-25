Депутати від "Слуги народу" хочуть невідкладно розглянути ініціативи Зеленського

Президент Володимир Зеленський у четвер провів зустріч з кандидатами в депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу".

Про це Українським Новинам повідомив кандидат від партії Віталій Безгін (№75 у списку).

"Сьогодні був (на зустрічі). Президент надихав нас на плідну роботу", - сказав він.

Безгін наголосив, що жодні інші питання не обговорювалися на зустрічі.

Також він повідомив, що "Слуга народу" має намір продовжувати перші засідання Ради для розгляду невідкладних ініціатив Зеленського.

"Є бюджет, є антикорупційне питання, є невідкладні законопроекти Президента. За всі ці речі потрібно голосувати терміново і ми налаштовуємо себе, що наші перші засідання будуть тривати дуже довго", - сказав він.

Безгін однак зазначив, що "Слуга народу" не буде проводити засідання до ночі.

"Практику нічних правок, внесення змін у законопроекти, що люди голосують і не знають, що це таке, ми будемо припиняти, звичайно", - додав кандидат.

Як повідомляли Українські новини, 43,17% (6,29 млн) виборців проголосували за партію "Слуга народу", 13,02% (1,89 млн) - за "Опозиційну платформу - За життя", 8,18% (1,19 млн) - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина", 8,11% (1,18 млн) - за "Європейську солідарність" і 5,83% (850 тис.) - за "Голос" на позачергових виборах депутатів Верховної Ради згідно з переданими Центральній виборчій комісії електронною системою попередніми даними про зміст 99,76% протоколів.

Тим часом "Слуга народу" набирає більше ніж 226 депутатів і зможе сама сформувати уряд.