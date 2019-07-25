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25 липня 2019, четвер, 17:17 16
Судова влада 2019-07-25T17:29:34+03:00
Українські Новини
Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна

Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна

Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org
Активістка Катерина Гандзюк. Фото: inforesist.org

Генеральна прокуратура припинила розслідування справи проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Повідомляється, що у зв'язку з розшуком громадянина Левіна, якому оголошено про підозру у скоєнні смертельно-тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, генпрокуратура призупинила розслідування справи.

Крім того, українськими правоохоронцями направлено запити про міжнародно-правову допомогу в іноземні держави.

Також зазначається, що триває розслідування стосовно інших можливих співучасників злочину в рамках справ, відкритих за фактами зловживань посадових осіб службовим становищем і з приводу підпалу лісу в Херсонській області.

Генпрокуратура просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів дій слідчих і прокурорів.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні втік за кордон підозрюваного.

11 лютого ГПУ повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

8 липня захист Владислава Мангера оскаржила вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

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