Справа Гандзюк: ГПУ призупинила розслідування проти Мангера і Левіна

Генеральна прокуратура припинила розслідування справи проти голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та кримінального авторитета Олексія Левіна, підозрюваних в організації вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nПовідомляється, що у зв'язку з розшуком громадянина Левіна, якому оголошено про підозру у скоєнні смертельно-тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, генпрокуратура призупинила розслідування справи.\r\nКрім того, українськими правоохоронцями направлено запити про міжнародно-правову допомогу в іноземні держави.\r\nТакож зазначається, що триває розслідування стосовно інших можливих співучасників злочину в рамках справ, відкритих за фактами зловживань посадових осіб службовим становищем і з приводу підпалу лісу в Херсонській області.\r\nГенпрокуратура просить утриматися від необґрунтованого нагнітання напруженості навколо кримінального провадження та надання суб'єктивних коментарів дій слідчих і прокурорів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ підозрює сім'ю Мангера у фінансуванні втік за кордон підозрюваного.\r\n11 лютого ГПУ повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючої обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.\r\n8 липня захист Владислава Мангера оскаржила вирок 5 колишнім учасникам АТО, засудженим за вбивство виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.