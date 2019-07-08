Приговор убийцам Гандзюк обжалован

Защита председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера обжаловала приговор 5 бывшим участникам АТО, осужденным за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Українським Новинам сказал адвокат главы облсовета Дмитрий Ильченко.

"Мы подали апелляцию в прошедшую пятницу 5 июля... Мы считаем, что приговор излишне мягок", - заявил он.

Кроме того, защита Мангера подала апелляционную жалобу, так как считает незаконным то, что в приговор указано, что якобы правоохранителями установлен заказчик убийства активистки.

Также защита считает, что родственники убитой, в том числе отец, не имели права заключать соглашение с обвиняемыми о признании вины.

При этом Ильченко отметил, что апелляцию на приговор подала не только защита Мангера, но некоторые другие участники процесса.

Если бы апелляции не была подана, то приговор по делу Гандзюк вступил бы в силу 7 июля.

Как сообщали Українськi Новини, 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской вынес приговор по делу Гандзюк.

Осуждены 5 бывших бойцов "Украинской добровольческой армии", участвовавшие в АТО.

Так, Сергей Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Никита Грабчук - к 6 годам, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский - к 4 годам, а Виктор Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

В апреле Генеральная прокуратура сняла с председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера подозрение в организации убийства Гандзюк и сообщила ему о подозрении в организации нанесения ей телесных повреждений.

31 июля 2018 года в центре Херсона Гандзюк облили серной кислотой, 4 ноября 2018 года она умерла в больнице.