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25 липня 2019, четвер, 16:32 31
Економіка 2019-07-25T17:22:42+03:00
Українські Новини
Загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень

Загальний держборг у липні зріс майже на два мільярди гривень

Гроші. Фото: bank.gov.ua
Гроші. Фото: bank.gov.ua

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в липні зріс на 2,5%, або на 1,96 млрд доларів, до 80,35 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Наголошується, прямий державний борг в червні в доларовому еквіваленті збільшився на 2,74% - до 70,02 млрд, у тому числі зовнішній - на 3,23%, до 40,12 млрд.

З 80,35 млрд держборгу 70 млрд - це прямий державний борг, а 10,3 млрд борг, який держава гарантує державним і приватним компаніям.

Зазначаэться, що з початку року загальний держборг України збільшився на 2,59% або на 2,02 млрд доларів, а в гривневому еквіваленті скоротився на 1,83%, або на 39,26 млрд гривень через зміцнення гривні.

Як повідомляли Українські Новини, сукупний державний борг України, після зростання у квітні на $1 млрд, в травні скоротився в доларовому еквіваленті на 1,79%, або на 1,44 млрд доларів до 78,39 млрд доларів (станом на 31 травня) порівняно з попереднім місяцем.

Тим часом Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом, який раніше зріс, на 2019-2022 роки.

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