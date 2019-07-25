У Києві викрили суддю, адвокатів і нотаріуса, які намагалися заволодіти нерухомістю в центрі столиці

Співробітники Державного бюро розслідувань та Генеральної прокуратури викрили аферистів з числа адвокатів, колишнього судді і нотаріуса, які організували злочинну групу і провертали афери з нерухомістю померлих киян.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Це справа - яскравий приклад того, як завдяки ефективній співпраці між правоохоронними органами вдається не просто притягнути порушників закону до відповідальності, але і відновити справедливість для постраждалих", - написала вона.

За її словами, слідчі ДБР та прокурори ГПУ спрацювали оперативно і філігранно.

"Аферу викрили до того, як зловмисникам вдалося довести її до кінця. Ми зібрали докази, що вказують на причетність підозрюваних до трьох епізодів справи, затриманим повідомили про підозру за статтями "шахрайство", "підробка документів, печаток, штампів і бланків". Матеріали слідства передали на ознайомлення стороні захисту", - зазначила Варченко.

В ДБР не виключають, що підозрювані будуть затягувати ознайомлення, намагаючись виграти собі час.

"Втім, тим часом слідство встигне проаналізувати низку інших документів, котрим також буде надано оцінку. І у всій цій історії головне інше - у постраждалих - справжніх спадкоємців - є всі шанси повернути собі нерухомість у цивільному порядку", - підсумувала перший заступник директора ДБР.

Як повідомляють ЗМІ, про те, що квартирами їх покійних родичів вже заволоділи шахраї, законні спадкоємці навіть не здогадувалися. Дізнавалися про це, тільки коли приходили до нотаріуса із заявою про відкриття спадкової справи. І з'ясовували, що вона, виявляється, вже відкрита, веде його інший нотаріус і фігурують там зовсім інші люди, прізвища яких справжні родичі померлих власників квартир ніколи не чули. Шоковані такими звістками люди не знали, що робити. Приходили до нотаріуса, який відкрив спадкову справу. Той деталей не розкривав, а лише розводив руками: мовляв, не знаю. Але тут же пропонував скористатися послугами «грамотного адвоката, який допоможе повернути житло».

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