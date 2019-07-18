ДБР взяла на хабарі в $110 тис. за оренду землі голову райадміністрації на Рівненщині

Держбюро розслідувань, Генпрокуратура і Управління Служби безпеки затримали голову Рокитнівської районної адміністрації Рівненської області за підозрою в одержанні 110 тис. доларів хабара.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко, передають Українські Новини.

"Сьогодні в нас продуктивний день. Разом із Генеральною прокуратурою України та ГВ БКОЗ Управління Служби безпеки України в Рівненській області затримали голову Рокитнівської РДА за те, що, зловживаючи довірою підприємця, отримав від нього 110 000 доларів США", - написала вона.

З її слів, слідчі центрального апарату ДБР встановили, що чиновник незаконно надав в оренду 486 га землі підконтрольному йому приватному підприємству.

Земля належала до незатребуваних земельних паїв Сновидовицької та Біловезської сільрад.

Чиновник обдурив підприємця, переконавши його, що отримати право оренди на ці земельні паї він може тільки заплативши 300 тис. доларів.

У підсумку голова РДА збільшив свої статки за 110 000 доларів.

"Але це не єдине порушення закону з боку чиновника. Справа в тому, що надавати землю в оренду він на той момент вже не мав права за законом. З січня 2019 ці повноваження були передані сільським радам. Чиновника взяли на гарячому саме тоді, коли він отримував другий транш неправомірної вигоди в сумі 100 000 доларів", - зазначила Варченко.

Як повідомляли Українські Новини, голову райадміністрації в Рівненській області затримали на хабарі 20 тис. гривень. Також інспектор ДФС обіцяв "не помітити" неоформлених працівників за 15 тис. гривень під Хмельницьким.

Тим часом Зеленський звільнив 6 чиновників Київської області, призначених Порошенком.