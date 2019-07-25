Хто пройшов у Раду в Київській області: повний список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Київській області.Від партії "Слуга народу" у Верховну Раду проходять Олег Дунда, Валерій Колюх, Скороход Ганна, Олександр Дубинський, Олександр Горобець, Ольга Василевська, Микола Галушко та Сергій Бунін. Микола Бабенко виграв у 90 окрузі Київської області від партії "Біла Церква разом".\r\n\r\n\r\n\r\n№ округу\r\nБагатомандатний виборчий округ\r\nОдномандатний виборчий округ\r\n\r\n\r\nПартія, що набрала найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\nКандидат, який набрав найбільшу кількість голосів\r\nВідсоток голосів ЗА\r\nРезультат\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКиївська область\r\n\r\n\r\n90\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n41,92\r\n \r\nБАБЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ\r\n28,23\r\n \r\n\r\n\r\n91\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n45,85\r\n \r\nДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ\r\n35,00\r\n \r\n\r\n\r\n92\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n44,78\r\n \r\nКОЛЮХ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ\r\n24,76\r\n \r\n\r\n\r\n93\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n50,65\r\n \r\nСКОРОХОД АННА КОСТЯНТИНІВНА\r\n43,90\r\n \r\n\r\n\r\n94\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n48,68\r\n \r\nДУБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ\r\n40,95\r\n \r\n\r\n\r\n95\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n43,27\r\n \r\nГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ\r\n29,94\r\n \r\n\r\n\r\n96\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,47\r\n \r\nВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА\r\n41,79\r\n \r\n\r\n\r\n97\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n46,99\r\n \r\nГАЛУШКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ\r\n37,75\r\n \r\n\r\n\r\n98\r\nПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ"\r\n49,61\r\n \r\nБУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ\r\n42,27\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області перемогли п'ять кандидатів від "Слуги народу".Тим часом кандидати від "Слуги народу" виграли майже на всіх округах в Запорізькій області.