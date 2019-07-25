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25 липня 2019, четвер, 15:55 60
Вибори 2019-07-25T17:45:03+03:00
Українські Новини
Хто пройшов у Раду в Київській області: повний список

Хто пройшов у Раду в Київській області: повний список

21 липня пройшли позачергові вибори у Верховну Раду. Українці обирали парламент за змішаною виборчою системою, яка була прийнята в 2012 році. Українські Новини розповідають, хто пройшов у Верховну Раду за результатами виборів у Київській області.

Від партії "Слуга народу" у Верховну Раду проходять Олег Дунда, Валерій Колюх, Скороход Ганна, Олександр Дубинський, Олександр Горобець, Ольга Василевська, Микола Галушко та Сергій Бунін.

Микола Бабенко виграв у 90 окрузі Київської області від партії "Біла Церква разом".

№ округу Багатомандатний виборчий округ Одномандатний виборчий округ
Партія, що набрала найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів Відсоток голосів ЗА Результат
Київська область
90 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 41,92   БАБЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 28,23  
91 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 45,85   ДУНДА ОЛЕГ АНДРІЙОВИЧ 35,00  
92 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 44,78   КОЛЮХ ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ 24,76  
93 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 50,65   СКОРОХОД АННА КОСТЯНТИНІВНА 43,90  
94 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 48,68   ДУБІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 40,95  
95 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 43,27   ГОРОБЕЦЬ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ 29,94  
96 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,47   ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 41,79  
97 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 46,99   ГАЛУШКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ 37,75  
98 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" 49,61   БУНІН СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 42,27

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області перемогли п'ять кандидатів від "Слуги народу".

Тим часом кандидати від "Слуги народу" виграли майже на всіх округах в Запорізькій області.

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