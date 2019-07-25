Хто пройшов у Раду в Київській області: повний список

Менеджер від "Слуги народу" виграв вибори Ради в Ілика та Матківського в окрузі №121 у Львівській області 17:40

Інвестори звернуться у міжнародний арбітраж, якщо не буде вирішено питання з тарифами "Укренерго", - енергоексперт 17:37

Хто проходить до Ради в Одеській області: список 17:35

ДБР завершило допит Порошенка 17:32