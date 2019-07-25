Україна вичерпала квоти на безмитні поставки цукру, пшениці і вершкового масла в ЄС

Україна з початку поточного року станом на 22 липня вичерпала виділені на 2019 рік квоти на безмитні поставки цукру, крупи і борошна, крохмалю обробленого, оброблених томатів, пшениці і вершкового масла в країни Європейського Союзу.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", передають Українські Новини.

Згідно йому, спостерігається прискорення темпів закриття квот і пожвавлення торгівлі з ЄС, оскільки на аналогічну дату минулого року було закрито 7 квот на безмитний експорт з України до ЄС (на даний момент в цілому закриті 9 квот).

Наголошується, що потенційно до кінця 2019 року ще закриють квоти по ячменю (на даний момент використано 79%), м'яса птиці (75%), солоду і пшеничної клейковини (58%) і крохмалю (53%).

Крім того, з додаткових квот закриті квоти на експорт меду, круп, соків, пшениці і кукурудзи.

Як повідомляли Українські Новини, станом на лютий Україна вичерпала квоти на безмитні поставки в країни ЄС меду, виноградного та яблучного соків, а також основну і додаткову квоти на кукурудзу.

Україна вичерпала виділені на 2018 рік квоти на безмитні поставки в країни ЄС на вершкове масло, мед, виноградний та яблучний соки, на пшеницю і кукурудзу, а також на солод і пшеничну клейковину, оброблені томати.

Також були повністю вичерпані додаткові квоти на імпорт за нульовим тарифом з 1 жовтня 2017 року по 30 вересня 2018 року, меду, ячмінних круп і борошна, оброблених томатів, з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року - для меду і оброблених томатів, а також з 1 січня 2018 року для пшениці, кукурудзи.

17 липня Рада ЄС схвалила додаткові квоти на імпорт за нульовим тарифом для деяких сільськогосподарських продуктів: меду (на 2,5 тис. тонн), оброблених томатів (на 3 тис. тонн), виноградного соку (на 500 тонн), пшениці (65 тис. тонн), кукурудзи (на 625 тис. тонн), круп та гранул деяких зернових (на 7,8 тис. тонн), вівса (4 тис. тонн), ячменю (325 тис. тонн).

5 травня 2017 року комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі схвалив розширення торгових преференцій для України з деякими винятками для сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, що раніше Єврокомісія ввела квотування імпорту металопродукції з митом 25% на обсяги понад квоти.