Европейская комиссия ввела квотирование импорта металлопродукции с пошлиной 25% на объемы свыше квоты.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"Европейская комиссия приняла решение о введении предварительных защитных мер в рамках расследования по металлопродукции, которое вступает в силу 19 июля 2018 года. В целом, предмет расследования включает 28 видов металлургической продукции, на 23 из которых вводятся временные меры в виде тарифной квоты сроком на 200 дней. Тарифные квоты будут применяться на основе принципа "first come, first served" (первый пришел - первый получил), а после того как квота будет исчерпана, к следующим поставкам будет применяться пошлина в размере 25%", - говорится в нем.

Согласно сообщению, Минэкономики совместно с украинскими производителями в рамках процедуры расследования отстаивает позицию, что: ЕС не имеет достаточных оснований для возбуждения расследования в соответствии с требованиями ВТО, а также учитывая текущее состояние развития металлургической отрасли ЕС.

Кроме того, Украина имеет тесные торгово-экономические отношения с ЕС, основанные на положениях Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности в части создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, реализация которых предусматривает двустороннее развитие торговли между Украиной и ЕС без применения мер способом, который создает искусственные и чрезмерные барьеры в торговле,

При этом, по мнению министерства, по товарам, по которым одновременно будут действовать антидемпинговые и защитные меры, должен быть внедрен компенсаторный механизм,

Также в сообщении отмечается, что Украина является развивающейся страной, для целей защитных расследований и в соответствии с положениями соглашений ВТО, импорт украинской продукции с долей менее 3% от общего импорта товара в ЕС должен быть исключен из -под действия мер (в случае их введения).

Согласно решению Европейской комиссии только 11 видов украинской металлопродукции попало под действие защитных мер, а именно: горячекатаные листы и полосы, холоднокатанные листы,

заготовка стальная квадратная, прутки, нержавеющая арматура и легкие секции, катанка из нелегированной и легированной стали, уголки и специальные профили, трубы для газопроводов,

профильные секции, бесшовные нержавеющие трубы, нелегированная проволока.

При этом 17 видов украинской металлопродукции, в отношении которых и в дальнейшем будет проводиться расследование, пока не ограничены защитными мерами, к ним относятся: листы из электротехнической стали, листы с металлическим покрытием, листы с органическим покрытием, прокат с гальваническим и другим покрытием, нержавеющие горячекатаные листы и полосы, листы и ленты из холоднокатаной нержавеющей стали, мелкосортный прокат и легкие секции, нержавеющая проволока, листовой профиль, горячедеформированные трубы, большие сварные трубы, другие сварные трубы, горячекатанные плиты из нержавеющей стали, текстурированные листы из электротехнической стали, продукция для железных дорог, другие бесшовные трубки,

нелегированные и легированные холоднокатаные бруски.

Согласно данным Госстата, в 2013 году экспорт стальной продукции в ЕС составил 2,145 млн тонн на 1,518 млрд долларов, в 2014 году - 2,551 млн тонн на 1,627 млрд долларов, в 2015 году- 2,839 млн тонн на 1,326 млрд долларов, в 2016 году - 3,315 млн тонн на 1,399 млрд долларов и в 2017 году- 2,471 млн тонн на 1,438 млрд долларов.

"Важно отметить, что объем экспорта украинских товаров, для которых сохранен беспошлинный доступ на европейский рынок, превышает 12% общего экспорта украинской металлопродукции в ЕС под расследованием. Решением Европейской комиссии предусмотрено, что с целью предотвращения двойной защиты европейской отрасли инструментами торговой защиты, антидемпинговые пошлины будут приостановлены или уменьшены. То есть, при превышении квоты и применения 25% защитной пошлины, комбинированное применение антидемпинговой и защитной пошлины не должно превышать наивысшего значения одного из этих пошлин", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Минэкономики вместе с украинскими производителями продолжает отстаивать интересы Украины в рамках процедуры расследования.

Так, в сентябре запланировано проведение слушаний, в которых примут участие представители Минэкономики и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией.

12 марта США ввели антидемпинговую пошлину 25% на импорт стали из всех стран, кроме Мексики, Канады и Австралии. Для ЕС их временно отложили, но они вступили в силу с 1 июня.

14 июня ЕС предупредили о введении пошлины на американские джинсы, бурбон и мотоциклы "Харлей".