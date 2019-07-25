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25 липня 2019, четвер, 14:51 20
Суспільство 2019-07-25T17:00:03+03:00
Українські Новини
100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії

100 замовлень на тиждень: Кур'єри Glovo мітингували під київським офісом компанії

Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook
Glovo. Фото: Ігор Соловей/Facebook

У понеділок, 22-го липня, під офісом компанії з доставки їжі Glovo мітингували кур'єри. Співробітників компанії не влаштувала нова система нарахування зарплати, повідомляє "Страна".

Як повідомили учасники мітингу, в компанії підняли зарплати кур'єрам, але разом з цим, підвищили кількість доставок для отримання бонусів. Тепер, за словами мітингувальників, потрібно доставляти понад 100 замовлень на тиждень, щоб отримувати гідну оплату.

За словами мітингувальників, кур'єри не є офіційними співробітниками компанії, а значаться як користувачі програми, тому змушені покривати витрати на паливо і на обслуговування транспорту самостійно.

Керівництво компанії так і не вийшло на зв'язок ні з мітингувальниками, ні з журналістами. Кур'єри Glovo розповіли, що на вимоги протестувальників у компанії ніяк не відреагували. Ніхто навіть не знає номера телефону свого начальника – кажуть, тримають зв'язок з компанією через мобільний додаток.

Пізніше керівництво оголосило, що 20 липня в компанії Glovo ввели зміни щодо реструктуризації бонусної системи, однак працівники самостійно обирають, чи прийнятні ті чи інші умови, і можуть відключитися від платформи в будь-який момент.

"Зараз дохід кур'єра формується таким чином: нараховується базовий дохід і бонуси. За кожне виконане замовлення кур'єр отримує базовий дохід. Бонуси нараховуються за певну кількість виконаних замовлень", - відзначили в компанії.

Тобто тепер, щоб отримати бонусну частину окладу, кур'єрам потрібно в тиждень виконати від 100 доставок. Для тих, хто використовує Glovo не в якості основної роботи, це стає невигідно.

Як розповіли опитані кур'єри, раніше через мобільний додаток Glovo вони могли заробляти від 20 тисяч гривень на місяць, працюючи приблизно 8 годин на день. Тепер, щоб вийти на таку ж суму, їм потрібно розвозити замовлення по 12 годин на добу.

Як повідомляли Українські Новини, в Італії кур'єри Glovo влаштували протест через низьку зарплату. Також у Києві пройшов Glovo - battle між кур'єрами служби доставки.

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