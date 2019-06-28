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28 июня 2019, пятница, 22:15 160
Европа 2019-06-28T22:25:58+03:00
Українські Новини
В Италии курьеры Glovo устроили протест из-за низкой зарплаты

В Италии курьеры Glovo устроили протест из-за низкой зарплаты

Протест курьеров Glovo в Болонье (Италия).
Протест курьеров Glovo в Болонье (Италия).

В пятницу, 28 июня, в итальянском городе Болонья курьеры-велосипедисты компании Glovo вышли на протест из-за низкой оплаты труда.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

Протестующие частично заняли проезжую часть в центре Болоньи на площади Маджоре (Piazza Maggiore).

Они выстроили в ряд свои рабочие желтые рюкзаки на проезжей части и жгли файеры. Также курьеры держали транспаранты: "Glovo нас убивает", "Оплачивайте нам праздники", "Национальный протест" и другие.

По их словам, именно низкая оплата труда заставила сделать этот шаг.

Протест курьеров Glovo в Болонье (Италия) Протест курьеров Glovo в Болонье (Италия)

Как сообщали Українські Новини, в Украине Glovo также уже успела оскандалиться. В январе 2019 сотруднице аппарата Верховной Рады доставили на работу еду из фаст-фуда с матами на упаковке. Glovo, которая занимается доставкой еды McDonald's, объяснила, что заказы получают индивидуальную маркировку. На пакет в ресторане наносятся последние три буквы номера заказа, они формируются автоматически.

Протесты работников Glovo происходят не впервые. В конце мая в Барселоне (Испания) сотни демонстрантов протестовали против политики компании, которая не предусматривает страховки для работников. Тогда прямо под офисом компании Glovo курьеры массово сожгли свои рабочие рюкзаки. Этот протест в Glovo назвали "неуместным" и попросили прекратить его.

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