подписаться на рассылку
25.55 25.9
28.5 29.15
˟
09 июля 2019, вторник, 19:38 42
Происшествия 2019-07-09T19:45:11+03:00
Українські Новини
Видео дня: Glovo - batl между курьерами службы доставки в Киеве

Видео дня: Glovo - batl между курьерами службы доставки в Киеве

Во вторник, 9 июля, на Вознесенском спуске подрались курьеры службы доставки Glovo, причем, как сообщалось в "Киеве оперативном", один из них уже был замечен в агрессивном поведении по отношению к людям. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кострюков на своей странице в Facebook и "Киев Оперативный".

По словам адвоката, драка курьеров началась после ДТП — мопеды столкнулись и упали. После этого между работниками службы доставки завязалась словесная перепалка, а потом драка. В результате один курьер разбил другому нос и они разъехались.

Также на инцидент отреагировала служба доставки Glovo. 

"Мы считаем, что подобное поведение курьеров является недопустимой и обязательно проведем дополнительные разъяснительные сессии относительно правил работы с платформой Glovo, стандартов сервиса и правил поведения. Курьеры являются независимыми субъектами, однако у каждого есть собственный рейтинг, на который могут влиять пользователи, партнеры и подобные случаи. При снижении рейтинга курьера в приложении, он обязательно будет отключен от платформы Glovo без возможности восстановления сотрудничества", - сообщает фирма.

Однако забавнее всего отреагировали пользователи соцсетей, которые тут же устроили обсуждение инцидента с курьерами с смешными комментариями. И вообще, как оказалось, многие ждут баттла "Uber Eats" против "Glovo", а то когда свой своего бьет - неинтересно.  

А в Италии курьеры Glovo устроили протест из-за низкой зарплаты.

Больше новостей о: Драка Конкуренция Видео дня Реакция соцсетей Glovo Курьеры

Архив
Новости
Оправдательный вердикт для мэра Одессы Труханова - неожиданность для Саакашвили и Кивана, - блогер Алексей Голобуцкий 20:00
В Украине должен быть один легитимный Верховный суд, - Власенко 19:56
ГБР раскрыло международную ОПГ, которое занималось контрабандой сигарет из Украины в ЕС 19:43
Видео дня: Glovo - batl между курьерами службы доставки в Киеве 19:38
Зеленский уволил 3 председателей райадминистраций в Закарпатской области 19:33
больше новостей
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
СБУ провела обыск в кабинете экс-советника Авакова 15:31
Из-за Atlas Weekend метро и наземный транспорт в Киеве будут работать дольше 06:00
Монетизация в действии: сколько пенсионеров получили наличку по почте весной 12:12
Максим Нефедов сделал себе на лицо косметическую маску. Фото: instagram.com
Новый начальник таможни хипстер Нефедов похвастался наложенной на лицо косметической маской 11:56
больше новостей
Зеленский назначил человека из орбиты Коломойского членом Нацсовета по телевидению и радио 16:37
Процедура реформирования Верховного суда Украины была позорной, - Сирый 17:00
Порошенко пообещал "дать по морде" тем, кто кричит ему "Ганьба!" на митингах 22:25
Нацполиция должна расследовать незаконное прекращение Трубой полномочий РГК при ДБР, - глава Совета общественного контроля Болдин 11:43
Резкое похолодание заставит достать пуховики: синоптик дала прогноз на неделю 06:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok