Видео дня: Glovo - batl между курьерами службы доставки в Киеве

Во вторник, 9 июля, на Вознесенском спуске подрались курьеры службы доставки Glovo, причем, как сообщалось в "Киеве оперативном", один из них уже был замечен в агрессивном поведении по отношению к людям. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Кострюков на своей странице в Facebook и "Киев Оперативный".

По словам адвоката, драка курьеров началась после ДТП — мопеды столкнулись и упали. После этого между работниками службы доставки завязалась словесная перепалка, а потом драка. В результате один курьер разбил другому нос и они разъехались.

Также на инцидент отреагировала служба доставки Glovo.

"Мы считаем, что подобное поведение курьеров является недопустимой и обязательно проведем дополнительные разъяснительные сессии относительно правил работы с платформой Glovo, стандартов сервиса и правил поведения. Курьеры являются независимыми субъектами, однако у каждого есть собственный рейтинг, на который могут влиять пользователи, партнеры и подобные случаи. При снижении рейтинга курьера в приложении, он обязательно будет отключен от платформы Glovo без возможности восстановления сотрудничества", - сообщает фирма.

Однако забавнее всего отреагировали пользователи соцсетей, которые тут же устроили обсуждение инцидента с курьерами с смешными комментариями. И вообще, как оказалось, многие ждут баттла "Uber Eats" против "Glovo", а то когда свой своего бьет - неинтересно.

А в Италии курьеры Glovo устроили протест из-за низкой зарплаты.