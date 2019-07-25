підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 11:45 13
Судова влада 2019-07-25T13:00:02+03:00
Українські Новини
Окремим судам і суддям вдалося вистояти в судовій реформі Порошенка, - судді Антикорупційного суду Михайленко

Окремим судам і суддям вдалося вистояти в судовій реформі Порошенка, - судді Антикорупційного суду Михайленко і Кравчук

Судді Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко і Олексій Кравчук вважають, що значна частина суддів і судів змогли продемонструвати свою принциповість і незалежність в ході проведення судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Про це вони сказали в коментарі Українським Новинам.

"Моя думка така: принципові суди є, і не треба всіх гребти під одну гребінку, виходячи з якихось недоведених фактів. Проблема судової системи, на мій погляд, не в тому, що вона корумпована, а в тому, що існує дефіцит суддів. В силу того, що дуже мало суддів - дуже довго розглядаються справи. У нас є суди, в яких у принципі немає суддів. Більш того, останні витки судової реформи пов'язані з добором на посади суддів першої інстанції. Вважаю це хорошим кроком, тому що серед кандидатів - молоді і мотивовані люди, які зараз виходять на кваліфікаційний іспит. Цей крок себе виправдає, якщо його довести до пуття", - сказала Михайленко.

Вона підкреслила, що в своїй адвокатській практиці не стикалася із залежними і непринциповими суддями.

Щодо резонансних рішень Окружного адміністративного суду Києва, Михайленко зазначила, що коментувати їх поки не може, так як спочатку необхідно розібратися в нюансах, і тільки після цього давати оцінку.

Її колега, суддя ВАСК Олексій Кравчук, вважає, що значна частина суддів принципові і незалежні.

"Мені здається, що значна кількість суддів зуміли (зберегти свою принциповість і незалежність у ході судової реформи попередньої влади, - ред.)", - впевнений Кравчук.

Як повідомляли Українські Новини, конституціоналіст Всеволод Речицький вважає, що в Україні є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Доктор юридичних наук Микола Козюбра впевнений, що в судах є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Більше новин про: Президент України Судова реформа Незалежність суддів Михайленко Олексій Кравчук

Архів
Новини
"Слуга народу" перемогла майже на всіх округах у Житомирській області 12:55 Список
Вже 3 великих постачальника дизеля відмовилися завозити його в Україну через нове мито Кабміну, - Куюн 12:54
На залізничних коліях у Хмельницькій області знайшли тіло дитини 12:47
Кредитні ризики збільшилися і продовжать рости, - банки 12:27
Психіатр і медсестра допомогли підозрюваному у вбивстві байкера втекти з психлікарні 12:21
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok