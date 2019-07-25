Окремим судам і суддям вдалося вистояти в судовій реформі Порошенка, - судді Антикорупційного суду Михайленко і Кравчук

Судді Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко і Олексій Кравчук вважають, що значна частина суддів і судів змогли продемонструвати свою принциповість і незалежність в ході проведення судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Про це вони сказали в коментарі Українським Новинам.

"Моя думка така: принципові суди є, і не треба всіх гребти під одну гребінку, виходячи з якихось недоведених фактів. Проблема судової системи, на мій погляд, не в тому, що вона корумпована, а в тому, що існує дефіцит суддів. В силу того, що дуже мало суддів - дуже довго розглядаються справи. У нас є суди, в яких у принципі немає суддів. Більш того, останні витки судової реформи пов'язані з добором на посади суддів першої інстанції. Вважаю це хорошим кроком, тому що серед кандидатів - молоді і мотивовані люди, які зараз виходять на кваліфікаційний іспит. Цей крок себе виправдає, якщо його довести до пуття", - сказала Михайленко.

Вона підкреслила, що в своїй адвокатській практиці не стикалася із залежними і непринциповими суддями.

Щодо резонансних рішень Окружного адміністративного суду Києва, Михайленко зазначила, що коментувати їх поки не може, так як спочатку необхідно розібратися в нюансах, і тільки після цього давати оцінку.

Її колега, суддя ВАСК Олексій Кравчук, вважає, що значна частина суддів принципові і незалежні.

"Мені здається, що значна кількість суддів зуміли (зберегти свою принциповість і незалежність у ході судової реформи попередньої влади, - ред.)", - впевнений Кравчук.

Як повідомляли Українські Новини, конституціоналіст Всеволод Речицький вважає, що в Україні є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Доктор юридичних наук Микола Козюбра впевнений, що в судах є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.