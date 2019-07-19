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19 липня 2019, пʼятниця, 19:50 20
Судова влада 2019-07-19T21:15:02+03:00
Українські Новини
Лише деякі судді демонстрували принциповість у ході судової реформи Порошенка, - Козюбра

Лише деякі судді демонстрували принциповість у ході судової реформи Порошенка, - Козюбра

Завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету "Києво-Могилянська академія", суддя Конституційного Суду у відставці, доктор юридичних наук Микола Козюбра впевнений, що в судах є судді, які показали свою принциповість у ході судової реформи колишнього президента Петра Порошенка.

Про це він сказав Українським Новинам.

"Якщо говорити про принциповість судів у ході реформи, то я не можу назвати конкретний суд в цілому, але окремих суддів я дійсно знаю. Вони, на мій погляд, не задіяні в корупційних схемах і в цілому приймають правові рішення. Інша справа, скільки таких суддів. Очевидно, не так багато, але вони все ж є. Це судді всіх інстанцій, і нижчих і вищих. Прийняті ними рішення свідчать, що вони дійсно стоять на варті прав людини", - сказав він.

Козюбра зазначив, що в ході реформи не всі процеси були реалізовані, але все ж таки вдалося в значній мірі оновити Верховний суд.

"Я добре знаю вчених, які поповнили Верховний суд і на них можна розраховувати, як на професійних кваліфікованих юристів. Як воно складеться, подивимося, тому що в цілому судова система залишилася нереформованою. Місцевих судів реформа практично не торкнулася. Це ж стосується і апеляційних. Безумовно, реформа повинна тривати", - резюмував експерт.

Як повідомляли Українські Новини, Всеволод Речицький заявив, що є суди і судді, які вистояли в судовій реформі Порошенка.

Тим часом юристи-експерти вважають, що Окружний адмінсуд Києва в ході судової реформи Порошенка продемонстрував принциповість і незалежність від влади, приймаючи власні рішення.

Володимир Пилипенко вважає, що Окружний адмінсуд Києва не був підконтрольним владі Порошенка і приймав рішення, які були їй невигідні.

60% населення негативно оцінює судову реформу Порошенка.

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