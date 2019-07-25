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25 липня 2019, четвер, 11:00 19
Вибори 2019-07-25T13:00:03+03:00
Українські Новини
Оптовий торговець від "Батьківщини" виграв вибори в Донецькій області

Оптовий торговець від "Батьківщини" виграв вибори в Донецькій області

Висуванець партії "Батьківщина", директор приватного підприємства з оптової торгівлі "Алькон" Євген Яковенко виграв вибори в парламент по одномандатному округу №52 (Дебальцеве, Торецк, Калінінський район міста Горлівки, частина Бахмутського району) в Донецькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Яковенко набрав 28,96%, або 7 644 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, висуванець від партії "Опозиційна платформа - За життя", фізособа-підприємець Олег Погодін набрав 26%, або 6 863 голосу.

Третє місце посів самовисуванець, голова правління Торецкого хлібокомбінату Ігор Рибак, набравши 7,85%, або 2 074 голосу.

54-річний Яковенко народився в Ош (Киргизстан) і проживає в селі Новгородське Донецької області, є директором ПП "Торгово-промислова компанія "Алькон".

Згідно з Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, компанія була зареєстрована в 2001 році, статутний фонд становить 300 гривень.

Все по округу №52 балотувалося 17 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах.

Директор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області.

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