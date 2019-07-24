Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів 5 країн

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Південної Кореї, ПАР, Фінляндії, Словенії і Німеччини.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПід час бесіди з Послом Республіки Корея в Україні Квон Ки Чангом Зеленський обговорив перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва України з Південною Кореєю.\r\nКрім того, вони обговорили питання запровадження безвізового режиму для громадян України.\r\nЗеленський також запросив Президента Кореї Мун Чже Іна відвідати Україну.\r\nПід час розмови з послом ПАР в Україні Андре Йоханнесом Гроеневальдом Президент відзначив важливість інтенсифікації політичного діалогу.\r\nЗеленський зазначив, що Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці і налаштована на поглиблення взаємовигідного співробітництва в усіх сферах.\r\nПрезидент також передав запрошення Президентові ПАР Матамели Сирілу Рамафоси відвідати Україну.\r\nПосла Фінляндії Пяйві Маріт Лайні Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за гуманітарну та експертну допомогу, яку Гельсінкі надає Україні.\r\nУ розмові з послом Словенії Томажем Менцином Президент подякував Словенію за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за допомогу в реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.\r\nСпілкуючись з послом Німеччини Анкою Фельдгузен, глава держави подякував німецьку сторону за суттєву фінансово-технічну допомогу Україні.\r\nГоловна увага під час зустрічі політики зосередили на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі.\r\nТакож була підкреслена важливість продовження міжнародного тиску на Росію.\r\nЗеленський висловив надію на збереження традиційно активного політичного діалогу на вищому рівні в майбутньому.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив посла в США Чалого.\r\nРаніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.