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24 липня 2019, середа, 22:03 7
Зовнішня політика 2019-07-24T22:04:26+03:00
Українські Новини
Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів 5 країн

Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів 5 країн

Президент прийняв вірчі грамоти від послів. Фото: president.gov.ua
Президент прийняв вірчі грамоти від послів. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Південної Кореї, ПАР, Фінляндії, Словенії і Німеччини.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Під час бесіди з Послом Республіки Корея в Україні Квон Ки Чангом Зеленський обговорив перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва України з Південною Кореєю.

Крім того, вони обговорили питання запровадження безвізового режиму для громадян України.

Зеленський також запросив Президента Кореї Мун Чже Іна відвідати Україну.

Під час розмови з послом ПАР в Україні Андре Йоханнесом Гроеневальдом Президент відзначив важливість інтенсифікації політичного діалогу.

Зеленський зазначив, що Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці і налаштована на поглиблення взаємовигідного співробітництва в усіх сферах.

Президент також передав запрошення Президентові ПАР Матамели Сирілу Рамафоси відвідати Україну.

Посла Фінляндії Пяйві Маріт Лайні Зеленський подякував за підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за гуманітарну та експертну допомогу, яку Гельсінкі надає Україні.

У розмові з послом Словенії Томажем Менцином Президент подякував Словенію за послідовну політичну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, а також за допомогу в реабілітації понад 400 українських дітей, батьки яких загинули на Донбасі.

Спілкуючись з послом Німеччини Анкою Фельдгузен, глава держави подякував німецьку сторону за суттєву фінансово-технічну допомогу Україні.

Головна увага під час зустрічі політики зосередили на обговоренні безпекової ситуації на Донбасі.

Також була підкреслена важливість продовження міжнародного тиску на Росію.

Зеленський висловив надію на збереження традиційно активного політичного діалогу на вищому рівні в майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський звільнив посла в США Чалого.

Раніше Офіс Президента заявив, що Зеленський має намір звільнити 12 послів.

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