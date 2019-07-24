Адвокат Олена Копанчук від "Слуги народу" виграла вибори у екс - губернатора Лозового та депутата Ради Шиньковича

Адвокат Олена Копанчук від "Слуги народу" виграла вибори у екс - губернатора Лозового та депутата Ради Шиньков

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", адвокат Олена Копанчук виграла вибори в парламент у екс-голови Хмельницької обладміністрації (2018-2019) Вадима Лозового і у депутата Ради Андрія Шиньковича (фракція партії "Блок Петра Порошенко") в окрузі №189 у Хмельницькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Копанчук набрала 32,66%, або 26 134 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий її суперник, самовисуванець, заступник глави мережі торгових центрів "Епіцентр К" Лозовий набрав 20,85%, або 16 689 голосів.

Третє місце посів самовисуванець Шинькович – він набрав 18,77% або 15 023 голосу.

Шинькович виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому округу.

40-річна Копанчук народилася у Львові, вона керівник адвокатського об'єднання "Копанчук і Партнери", безпартійна, проживає в Хмельницькому.

Все по округу №189 (Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський райони) балотувався 21 кандидат у депутати Ради.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах.

Директор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області.