Адвокат Олена Копанчук від "Слуги народу" виграла вибори у екс - губернатора Лозового та депутата Ради Шиньковича

Кандидат у депутати Верховної Ради від партії "Слуга народу", адвокат Олена Копанчук виграла вибори в парламент у екс-голови Хмельницької обладміністрації (2018-2019) Вадима Лозового і у депутата Ради Андрія Шиньковича (фракція партії "Блок Петра Порошенко") в окрузі №189 у Хмельницькій області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Копанчук набрала 32,66%, або 26 134 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий її суперник, самовисуванець, заступник глави мережі торгових центрів "Епіцентр К" Лозовий набрав 20,85%, або 16 689 голосів.\r\nТретє місце посів самовисуванець Шинькович – він набрав 18,77% або 15 023 голосу.\r\nШинькович виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому округу.\r\n40-річна Копанчук народилася у Львові, вона керівник адвокатського об'єднання "Копанчук і Партнери", безпартійна, проживає в Хмельницькому.\r\nВсе по округу №189 (Нетішин, Білогірський, Ізяславський, Красилівський, Теофіпольський райони) балотувався 21 кандидат у депутати Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, депутати Ради Юрчишин і Кучер виграли вибори у кандидатів від "Слуги народу" і переобралися по округах.\r\nДиректор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області.