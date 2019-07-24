Во Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга народа"

Кандидат от партии "Европейская солидарность" депутат Рады Михаил Бондар (фракция партии "Народный фронт") выиграл выборы в Верховную Раду с перевесом в 140 голосов у кандидата от партии "Слуга народа", предпринимателя Ореста Кавецкого в одномандатном избирательном округе №119 (Броды) во Львовской области.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.\r\nСогласно им, Бондар набрал 15,57%, или 12 790 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.\r\n45-летний Бондар родился в селе Бодячев Львовской области, беспартийный, участник антитеррористической операции (АТО).\r\nБондар выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому же округу.\r\nБлижайший его соперник, директор предприятия "Гал Сыр Продукт", Кавецкий набрал 15,39%, или 12 650 голосов.\r\nТретье место занял выдвиженец от партии "Голос", предприниматель Олег Шиба - он набрал 14,99%, или 12 321 голос.\r\nВсего по округу №119 (Бродовский, Бусский, Радеховский районы, часть Каменка-Бугского района) баллотировалось 14 кандидатов.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-чиновник Минюста в Крыму Коровченко выиграл выборы в Черниговской области.\r\nТем временем журналист Espreso.TV выиграл на округе в Житомирской области от "Слуги народа".