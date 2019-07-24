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24 июля 2019, среда, 20:14 162
Выборы 2019-07-24T20:14:13+03:00
Українські Новини
Во Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга наро

Во Львовской области Бондар от "Евросолидарности" выиграл с перевесом в 140 голосов у Кавецкого из "Слуга народа"

Кандидат от партии "Европейская солидарность" депутат Рады Михаил Бондар (фракция партии "Народный фронт") выиграл выборы в Верховную Раду с перевесом в 140 голосов у кандидата от партии "Слуга народа", предпринимателя Ореста Кавецкого в одномандатном избирательном округе №119 (Броды) во Львовской области.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Центральной избирательной комиссии, передают Українські Новини.

Согласно им, Бондар набрал 15,57%, или 12 790 голосов избирателей по результатам подсчета 100% электронных протоколов участковых комиссий.

45-летний Бондар родился в селе Бодячев Львовской области, беспартийный, участник антитеррористической операции (АТО).

Бондар выиграл выборы в Раду в 2014 году по этому же округу.

Ближайший его соперник, директор предприятия "Гал Сыр Продукт", Кавецкий набрал 15,39%, или 12 650 голосов.

Третье место занял выдвиженец от партии "Голос", предприниматель Олег Шиба - он набрал 14,99%, или 12 321 голос.

Всего по округу №119 (Бродовский, Бусский, Радеховский районы, часть Каменка-Бугского района) баллотировалось 14 кандидатов.

Как сообщали Українськi Новини, экс-чиновник Минюста в Крыму Коровченко выиграл выборы в Черниговской области.

Тем временем журналист Espreso.TV выиграл на округе в Житомирской области от "Слуги народа". 

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