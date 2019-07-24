Директор будпідприємства від "Слуги народу" виграв вибори в Харківській області

Висуванець від партії "Слуга народу", директор будівельного підприємства Дмитро Любота виграв вибори у Верховну Раду в одномандатному виборчому окрузі №177 (Куп'янський, Борівський, Ізюмський і Шевченківський райони) в Харківській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Любота набрав 40,26%, або 27 358 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Його найближчий суперник, кандидат від партії "Опозиційний блок" Віктор Остапчук набрав 26,97%, або 18 324 голоси.

На третьому місці висуванець від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Радьков - він набрав 21,81%, або 14 821 голос.

38-річний Любота народився в Харкові, отримав освіту менеджера-економіста, є директором будівельного підприємства.

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