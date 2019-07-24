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24 липня 2019, середа, 20:14 12
Вибори 2019-07-24T20:25:53+03:00
Українські Новини
У Львівській області Бондар від "Євросолідарності" виграв з перевагою в 140 голосів у Кавецького з "Слуга наро

У Львівській області Бондар від "Євросолідарності" виграв з перевагою в 140 голосів у Кавецького з "Слуга народу"

Кандидат від партії "Європейська солідарність" депутат Ради Михайло Бондар (фракція партії "Народний фронт") виграв вибори в Верховну Раду з перевагою в 140 голосів у кандидата від партії "Слуга народу", підприємця Ореста Кавецького в одномандатному виборчому окрузі №119 (Броди) у Львівській області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Бондар набрав 15,57%, або 12 790 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

45-річний Бондар народився в селі Бодячів Львівській області, безпартійний, учасник антитерористичної операції (АТО).

Бондар виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому ж округу.

Найближчий його суперник, директор підприємства "Гал Сир Продукт", Кавецький набрав 15,39%, або 12 650 голосів.

Третє місце посів висуванець від партії "Голос", підприємець Олег Шиба - він набрав 14,99%, або 12 321 голос.

Все по округу №119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам'янка-Бузького району) балотувалося 14 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, екс-чиновник Мін'юсту в Криму Коровченко виграв вибори в Чернігівській області.

Тим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".

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