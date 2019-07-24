У Львівській області Бондар від "Євросолідарності" виграв з перевагою в 140 голосів у Кавецького з "Слуга народу"

Кандидат від партії "Європейська солідарність" депутат Ради Михайло Бондар (фракція партії "Народний фронт") виграв вибори в Верховну Раду з перевагою в 140 голосів у кандидата від партії "Слуга народу", підприємця Ореста Кавецького в одномандатному виборчому окрузі №119 (Броди) у Львівській області.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Бондар набрав 15,57%, або 12 790 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\n45-річний Бондар народився в селі Бодячів Львівській області, безпартійний, учасник антитерористичної операції (АТО).\r\nБондар виграв вибори в Раду в 2014 році по цьому ж округу.\r\nНайближчий його суперник, директор підприємства "Гал Сир Продукт", Кавецький набрав 15,39%, або 12 650 голосів.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Голос", підприємець Олег Шиба - він набрав 14,99%, або 12 321 голос.\r\nВсе по округу №119 (Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам'янка-Бузького району) балотувалося 14 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, екс-чиновник Мін'юсту в Криму Коровченко виграв вибори в Чернігівській області.\r\nТим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".