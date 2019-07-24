Екс-чиновник Мін'юсту в Криму Коровченко виграв вибори в Чернігівській області

Колишній начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму, самовисуванець Сергій Коровченко виграв вибори Верховної Ради в окрузі №210 в Чернігівській області (Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони).\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Коровченко набрав 21,28%, або 16 448 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\nНайближчий його суперник, самовисуванець Борис Приходько набрав 21,09% або 16 295 голосів.\r\nТретє місце зайняв кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Пахомов, набравши 17,09% або 13 206 голосів.\r\n40-річний Коровченко народився в Луганській області, живе в селі Заместье Чернігівської області, безпартійний.\r\nТакож він є головою громадського руху "Оновлення".\r\nРаніше працював начальником територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Києві та Київській області; начальником Головного управління з представництва в судових органах та взаємодії з правоохоронними органами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.\r\nЗ серпня по березень 2013 2014 року був начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.\r\nЗа інформацією ЗМІ, також був помічником депутата Ради 6-го скликання Андрія Портнова, а в 2008 році балотувався до київської міської ради за списком "Блоку Юлії Тимошенко".\r\nВ 2017 році був представником "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" в 210 окрузі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Вінниця більше не за Порошенка: "Слуга народу" забрала всі мандати на округах.\r\nТим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".