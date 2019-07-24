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24 липня 2019, середа, 19:20 12
Вибори 2019-07-24T21:00:02+03:00
Українські Новини
Екс-чиновник Мін'юсту в Криму Коровченко виграв вибори в Чернігівській області

Екс-чиновник Мін'юсту в Криму Коровченко виграв вибори в Чернігівській області

Колишній начальник Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Криму, самовисуванець Сергій Коровченко виграв вибори Верховної Ради в окрузі №210 в Чернігівській області (Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони).

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Коровченко набрав 21,28%, або 16 448 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник, самовисуванець Борис Приходько набрав 21,09% або 16 295 голосів.

Третє місце зайняв кандидат від партії "Слуга народу" Дмитро Пахомов, набравши 17,09% або 13 206 голосів.

40-річний Коровченко народився в Луганській області, живе в селі Заместье Чернігівської області, безпартійний.

Також він є головою громадського руху "Оновлення".

Раніше працював начальником територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Києві та Київській області; начальником Головного управління з представництва в судових органах та взаємодії з правоохоронними органами Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

З серпня по березень 2013 2014 року був начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим.

За інформацією ЗМІ, також був помічником депутата Ради 6-го скликання Андрія Портнова, а в 2008 році балотувався до київської міської ради за списком "Блоку Юлії Тимошенко".

В 2017 році був представником "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" в 210 окрузі.

Як повідомляли Українські Новини, Вінниця більше не за Порошенка: "Слуга народу" забрала всі мандати на округах.

Тим часом журналіст Espreso.TV виграв на окрузі в Житомирській області від "Слуги народу".

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