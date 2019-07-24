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24 липня 2019, середа, 18:44 7
Вибори 2019-07-24T19:15:01+03:00
Українські Новини
Економіст Васильченко з "Голосу" обійшла на виборах у Львові депутата Дубневича та безробітного Федецького

Економіст Васильченко з "Голосу" обійшла на виборах у Львові депутата Дубневича та безробітного Федецького

Кандидат від партії "Голос", економіст Галина Васильченко виграла вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Богдана Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №118 у Львові.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Васильченко набрала 31,61%, або 28 543 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

35-річна Васильченко народилася в селі Корничи Львівській області, заступник директора з економічних питань підприємства "Корбиз" (Львів, демонтаж (розбирання) машин і обладнання), раніше обіймала посаду начальника відділу інвестицій Львівської міськради,

безпартійна, проживає в селі Пасіки-Зубрицькі Львівської області.

Найближчий її суперник, самовисуванець Богдан Дубневич, набрав 29,81%, або 26 924 голосу.

Дубневич виграв вибори Ради в 2014 році по цьому округу.

Третє місце посів висуванець від партії "Слуга народу", безробітний Артем Федецький - він набрав 12,42%, або 11 219 голосів.

Все по округу №118 (частина Личаківського і частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район) балотувалося 11 кандидатів.

Як повідомляли Українські Новини, популярний український ведучий від "Слуги народу" виграв вибори в Черкаській області. Також в Раду проходить учасник "Танців з зірками" Микола Тищенко.

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