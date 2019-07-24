Економіст Васильченко з "Голосу" обійшла на виборах у Львові депутата Дубневича та безробітного Федецького

Кандидат від партії "Голос", економіст Галина Васильченко виграла вибори у Верховну Раду у депутата парламенту Богдана Дубневича (фракція "Блок Петра Порошенко") в одномандатному виборчому окрузі №118 у Львові.\r\nПро це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, Васильченко набрала 31,61%, або 28 543 голоси виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.\r\n35-річна Васильченко народилася в селі Корничи Львівській області, заступник директора з економічних питань підприємства "Корбиз" (Львів, демонтаж (розбирання) машин і обладнання), раніше обіймала посаду начальника відділу інвестицій Львівської міськради,\r\nбезпартійна, проживає в селі Пасіки-Зубрицькі Львівської області.\r\nНайближчий її суперник, самовисуванець Богдан Дубневич, набрав 29,81%, або 26 924 голосу.\r\nДубневич виграв вибори Ради в 2014 році по цьому округу.\r\nТретє місце посів висуванець від партії "Слуга народу", безробітний Артем Федецький - він набрав 12,42%, або 11 219 голосів.\r\nВсе по округу №118 (частина Личаківського і частина Шевченківського районів Львова, Пустомитівський район) балотувалося 11 кандидатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, популярний український ведучий від "Слуги народу" виграв вибори в Черкаській області. Також в Раду проходить учасник "Танців з зірками" Микола Тищенко.