Лікарні першої допомоги отримають мільярд гривень з бюджету на оплату медпослуг

Кабінет Міністрів перерозподілив 1 млрд гривень бюджетних коштів на оплату медичних послуг в медичних закладах первинної медичної допомоги після того, як 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням , сплатив Ахметов

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд гривень на оплату послуг у медустановах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 24 липня 2019", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, вже більш як 28 млн українців обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів або педіатрів.

Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров'я.

Всі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "Гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам.

Дохід залежить від обсягу роботи.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) з початку року виплатила закладам первинної допомоги більш як 9,6 млрд гривень за договором.

МОЗ не повідомляє, з яких програм взято кошти, прийняту постанову поки не оприлюднено.

Раніше Українські Новини писали, які медичні послуги безкоштовні.

Також лікарні безкоштовно отримають 14 тис. одиниць медобладнання на 68,8 млн гривень.

Тим часом Супрун розповіла, що зміниться в поліклініках.