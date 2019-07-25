підписатися на розсилку
25.4 25.8
28.2 28.85
˟
25 липня 2019, четвер, 08:00 17
Кабмін 2019-07-25T10:15:01+03:00
Українські Новини
Лікарні першої допомоги отримають мільярд гривень з бюджету на оплату медпослуг

Лікарні першої допомоги отримають мільярд гривень з бюджету на оплату медпослуг

Лікар. Фото: МХП
Лікар. Фото: МХП

Кабінет Міністрів перерозподілив 1 млрд гривень бюджетних коштів на оплату медичних послуг в медичних закладах первинної медичної допомоги після того, як 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд гривень на оплату послуг у медустановах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 24 липня 2019", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, вже більш як 28 млн українців обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів або педіатрів.

Через дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров'я.

Всі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "Гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам.

Дохід залежить від обсягу роботи.

Національна служба здоров'я України (НСЗУ) з початку року виплатила закладам первинної допомоги більш як 9,6 млрд гривень за договором.

МОЗ не повідомляє, з яких програм взято кошти, прийняту постанову поки не оприлюднено.

Раніше Українські Новини писали, які медичні послуги безкоштовні.

Також лікарні безкоштовно отримають 14 тис. одиниць медобладнання на 68,8 млн гривень.

Тим часом Супрун розповіла, що зміниться в поліклініках.

Більше новин про: Медицина Кабмін Лікарні сімейний лікар медичні установи

Архів
Новини
Долар і євро продовжують дешевшати: курс валют в обмінниках Києва 10:06
Адмінпротоколи щодо водіїв Зеленського, що влаштували ДТП з дитячим автобусом, отримав київський суд 09:56
Охоронця в Запоріжжі визнали винним у тероризмі і посадили на 5 років до в'язниці 09:29
Рутгер Хауер. Фото: rutgerhauer/instagram
Пішов з життя культовий актор Голлівуду: найвідоміші фільми Рутгера Хауера 08:57
У Києві на Подолі Volkswagen влетів у дві іномарки під час оформлення іншої аварії 08:19
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Українська WePlay! Esports будує кіберспортивну арену в Лос-Анджелесі і Києві 09:31
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
За номери для авто з бажаною комбінацією тепер доведеться платити до 30 тис. гривень 12:26
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok