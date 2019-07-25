Лікарні першої допомоги отримають мільярд гривень з бюджету на оплату медпослуг

Кабінет Міністрів перерозподілив 1 млрд гривень бюджетних коштів на оплату медичних послуг в медичних закладах первинної медичної допомоги після того, як 200 "швидких", які подарував Зеленський дитячим лікарням, сплатив Ахметов.\r\nПро це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.\r\n"Кабінет Міністрів України перерозподілив 1 млрд гривень на оплату послуг у медустановах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду 24 липня 2019", - йдеться в ньому.\r\nЗгідно з повідомленням, вже більш як 28 млн українців обрали своїх сімейних лікарів, терапевтів або педіатрів.\r\nЧерез дуже високу динаміку укладення декларацій виникла потреба в додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров'я.\r\nВсі комунальні заклади первинної допомоги перейшли на фінансування за принципом "Гроші йдуть за пацієнтом" - тепер вони отримують кошти за послуги, які надають пацієнтам.\r\nДохід залежить від обсягу роботи.\r\nНаціональна служба здоров'я України (НСЗУ) з початку року виплатила закладам первинної допомоги більш як 9,6 млрд гривень за договором.\r\nМОЗ не повідомляє, з яких програм взято кошти, прийняту постанову поки не оприлюднено.\r\nРаніше Українські Новини писали, які медичні послуги безкоштовні.\r\nТакож лікарні безкоштовно отримають 14 тис. одиниць медобладнання на 68,8 млн гривень.\r\nТим часом Супрун розповіла, що зміниться в поліклініках.