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08 мая 2019, среда, 16:57 10
Кабмин 2019-05-08T16:57:56+03:00
Українські Новини
Больницы бесплатно получат 14 тыс. единиц медоборудования на 68,8 млн гривен

Больницы бесплатно получат 14 тыс. единиц медоборудования на 68,8 млн гривен

Больница
Больница

Кабинет Министров согласовал бесплатную передачу украинским больницам 14 тыс. единиц медоборудования на сумму 68,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"8 мая правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о безвозмездной передаче украинским больницам почти 14 тыс. единиц медицинского оборудования (техники и оборудования) на общую сумму 68,8 гривен", - говорится в нем.

Согласно сообщению, соответствующая техника и оборудование находятся на балансе Государственного материального резерва и не используются по назначению 3-5 лет, однако вполне пригодны для работы в медицинских учреждениях.

В перечне техники и оборудования, подлежащего передаче по решению правительства, в частности, комплексы рентгеновской диагностики, пульсоксиметры, дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, кислородные концентраторы и тому подобное, всего 13 952 единицы общей балансовой стоимостью на момент передачи 68,8 млн гривен.

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