Больницы бесплатно получат 14 тыс. единиц медоборудования на 68,8 млн гривен

Кабинет Министров согласовал бесплатную передачу украинским больницам 14 тыс. единиц медоборудования на сумму 68,8 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли, передают Українськi Новини.

"8 мая правительство поддержало инициативу Минэкономразвития о безвозмездной передаче украинским больницам почти 14 тыс. единиц медицинского оборудования (техники и оборудования) на общую сумму 68,8 гривен", - говорится в нем.

Согласно сообщению, соответствующая техника и оборудование находятся на балансе Государственного материального резерва и не используются по назначению 3-5 лет, однако вполне пригодны для работы в медицинских учреждениях.

В перечне техники и оборудования, подлежащего передаче по решению правительства, в частности, комплексы рентгеновской диагностики, пульсоксиметры, дыхательные аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, кислородные концентраторы и тому подобное, всего 13 952 единицы общей балансовой стоимостью на момент передачи 68,8 млн гривен.

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