Україна буде найхолоднішою країною Європи: синоптик розповіла про погоду в четвер

Україна в четвер буде чи не найпрохолоднішою країною Європи, яка на заході - буде ледве дихати від сильної спеки, в той час як в Україні температура буде коливатися в межах +22...+26 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Західна Європа ледве дихатиме від сильної спеки, на Півдні та в Центрі континенту також спека, навіть у північних Фінляндії та Швеції температура повітря досягатиме +28 і вище градусів", - повідомила синоптик.

При цьому у Франції очікується до +40 градусів.

"Готуємося до тимчасових кліматичних біженців, не інакше. Тому що у нас - практично ідеальна погода, періодичні дощі та помірно тепло", - розповіла Діденко.

За її словами, у четвер в Україні короткочасні грозові дощі пройдуть на півночі, сході та в центрі. На заході очікуються дощі локальними центрами і незначні.

В південній частині України 25 липня передбачається суха сонячна погода.

Температура повітря вдень у четвер буде коливатися в межах +22...+26 градусів, на півдні +25...+29 градусів.

У Києві 25-го липня ймовірний короткочасний дощ і гроза. Швидше за все - вдень, а вночі буде сухо. Температура повітря протягом дня сягне +25 градусів.

"Співчуваємо французам, насолоджуємося своєю погодою", - порадила Діденко.

Як повідомляли Українські Новини, дощі і грози охоплять майже всю Україну, синоптик попередила про відчутне похолодання.

Раніше рятувальники попередили українців про різке погіршення погоди.