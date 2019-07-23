подписаться на рассылку
25.6 26
28.5 29.2
˟
23 июля 2019, вторник, 09:25 1106
Жизнь 2019-07-23T09:32:04+03:00
Українські Новини
Грозы, град и шквалы: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Грозы, град и шквалы: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Дождь, ливень, погода. Фото: pixabay
Дождь, ливень, погода. Фото: pixabay

Сегодня, 23 июля, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что местами Украину накроют грозы, град и шквалы.

"По данным УкрГидрометцентра, 23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

"По данным Укргидрометцентра, 23-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, дожди с грозами будут чередоваться с солнцем: прогноз погоды.

Также с понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз.

Больше новостей о: Прогноз погоды Ухудшение погоды погода в Украине

Архив
Новости
В "Слуге народа" заявили, что партия "Голос" - неплохой вариант для коалиции 09:56
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
В Киеве утром отменили девять рейсов городской электрички 09:50
В Киеве образовались масштабные пробки: "стоит" Окружная и почти весь правый берег 09:33
Грозы, град и шквалы: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды 09:25
больше новостей
Выборы окончены. Голос будет предлагать Вакарчука на должность премьера 23:01 Обновляется
ЦИК подсчитал почти 93% бюллетеней: Тимошенко обходит Порошенко, а Гройсман Шария 09:54 Обновляется
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
Из-за распространения данных экзит-пола КМИС обвинил в нарушении ряд СМИ 17:55
Грановский уступил кандидату от "Слуги народа" Куницкому в Харькове 12:02
больше новостей
На членов окружной комиссии 94 округа давят из Центризбиркома, чтобы заменить состав УИК, - СМИ 15:05
Суд отпустил Ефремова из-под стражи 18:00
Сегодня последний день, когда абитуриенты могут подать электронные заявления в вузы 08:54
"Слуга народа" набирает больше 226 депутатов и сможет сама сформировать правительство 11:01
Свадебный фотограф от "Слуга народа" выиграл выборы Рады у почетного президента "Мотор-Сичи" 16:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok