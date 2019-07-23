Грозы, град и шквалы: спасатели предупредили украинцев о резком ухудшении погоды

Сегодня, 23 июля, в некоторых областях Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что местами Украину накроют грозы, град и шквалы.

"По данным УкрГидрометцентра, 23 июля в южной части, днем также и в восточных и Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности.

"По данным Укргидрометцентра, 23-25 июля в южных, восточных, центральных, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - отметили в ГосЧС.

Как сообщали Українські Новини, дожди с грозами будут чередоваться с солнцем: прогноз погоды.

Также с понедельника атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание: синоптик дала прогноз.