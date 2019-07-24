"Північний потік-2" запуститься у другій половині 2020

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" чекає запуску російського магістрального газопроводу "Північний потік-2" у другому півріччі 2020 року.

Про це йдеться в проспекті до випуску "Нафтогазом" єврооблігацій, копію якого мають Українські Новини.

"Очікувана потужність "Північного потоку-2" - 55 млрд куб. м газу в рік і його запуск очікується у другій половині 2020 року", - йдеться в ньому.

Також "Нафтогаз" очікує завершення будівництва магістрального газопроводу "Турецький потік" в кінці 2019 року.

Наголошується, що запуск "Північного потоку-2" і "Турецького потоку" дозволить російській компанії "Газпром" транспортувати газ з Росії в країни Європейського Союзу в обхід території України.

Як повідомляли Українські Новини, на думку Міністра закордонних справ Німеччини, будівництво "Північного потоку-2" з Росії до Німеччини вже не зупинять навіть санкції США.

Сенатори США готують нові санкції проти Росії через "Північний потік-2" а також прийняли законопроект проти будівництва "Північного Потоку-2".