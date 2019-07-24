У Зеленського прокоментували ймовірне звільнення директора ДБР

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка не знає, чи буде замінений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Я не можу коментувати, чи буде він замінений і може бути замінений на іншу людину", - сказав він\r\nВідповідаючи на питання про те, чи є кандидати на посаду керівника НАПК, заступник голови ВП сказав: "У мене кандидатів немає, біля Офісу - ні, у президента - немає і не може бути, конкурс покаже".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільнення 4 керівників підрозділів ДБР.\r\nУ серпні 2018 року Труба відмовився призначати рекомендованих комісією 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро розслідувань.\r\nСам Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки.\r\nУ суді заявили, що люстраційні перевірку директора Держбюро розслідувань Труби не проводили. Також директор ДБР Труба вийшов з відпустки на роботу через відмову провести конкурс на керівні посади.\r\nКрім того, Труба жив у 2018 на зарплату, відсотки в банках та доходи від відчуження майна.