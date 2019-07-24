У Зеленського прокоментували ймовірне звільнення директора ДБР

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка не знає, чи буде замінений директор Державного бюро розслідувань Роман Труба.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Я не можу коментувати, чи буде він замінений і може бути замінений на іншу людину", - сказав він

Відповідаючи на питання про те, чи є кандидати на посаду керівника НАПК, заступник голови ВП сказав: "У мене кандидатів немає, біля Офісу - ні, у президента - немає і не може бути, конкурс покаже".

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ відкрила справу на Трубу за порушення при звільнення 4 керівників підрозділів ДБР.

У серпні 2018 року Труба відмовився призначати рекомендованих комісією 27 кандидатів на керівні посади в Держбюро розслідувань.

Сам Труба не збирається у відставку в найближчі 3,5 роки.

У суді заявили, що люстраційні перевірку директора Держбюро розслідувань Труби не проводили. Також директор ДБР Труба вийшов з відпустки на роботу через відмову провести конкурс на керівні посади.

Крім того, Труба жив у 2018 на зарплату, відсотки в банках та доходи від відчуження майна.