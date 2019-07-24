Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів газового ринку

Асоціація газового ринку закликає Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановити економічно обґрунтовані тарифи для всіх операторів газового ринку.

Про це йдеться в заяві асоціації, передають Українські Новини.

"Асоціація газового ринку поділяє стурбованість Європейської Федерації енерготрейдерів (EFET) і закликає НКРЕКП забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. У публічному просторі було оприлюднено лист EFET, адресований українській владі, в якому EFET закликає невідкладно забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Зокрема, створити можливість для своєчасних і повних взаєморозрахунків операторів ГТС і ГРС з іншими учасниками ринку", - сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що діяльність газотранспортних компаній регулюється НКРЕКП, яка встановлює тарифи, вони мають бути економічно обгрунтованими і забезпечувати операторам ГРС і ГТС відшкодування їхніх обґрунтованих витрат.

"Однак НКРЕКП ухиляється від виконання своїх прямих обов'язків. Саме така бездіяльність регулятора створила безпрецедентну в історії галузі кризу і сформувала ланцюжок багатомільярдних боргів. Так, у тарифах операторів ГРС ціну природного газу для потреб ВТВ зафіксовано на рівні, що вдвічі нижчі від ринкових. У тарифах оператора ГТС закладено ціну на закупівлю технологічного газу, яка в 1,5 рази нижча за ринкову. Через такі диспропорції регулювання оператори ГТС і ГРС несуть мільярдні збитки і не в змозі розраховуватися вчасно з постачальниками газу, про що йдеться в зазначеному листі EFET", - наголошується в заяві.

При цьому НКРЕКП, згідно із заявою, невідкладно має встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРС, які покриють збитки минулих періодів і нададуть можливість погасити заборгованість перед оператором ГТС, а також врахувати ціну газу для потреб ПТО, яка дозволить операторам ГРС купувати газ для власних потреб прозоро і на ринкових умовах.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК закликала НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.