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24 липня 2019, середа, 15:14 11
Економіка 2019-07-24T16:00:02+03:00
Українські Новини
Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів газового рин

Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів газового ринку

Асоціація газового ринку закликає Національну комісію держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановити економічно обґрунтовані тарифи для всіх операторів газового ринку.

Про це йдеться в заяві асоціації, передають Українські Новини.

"Асоціація газового ринку поділяє стурбованість Європейської Федерації енерготрейдерів (EFET) і закликає НКРЕКП забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. У публічному просторі було оприлюднено лист EFET, адресований українській владі, в якому EFET закликає невідкладно забезпечити фінансову стабілізацію ситуації в газотранспортному секторі економіки України. Зокрема, створити можливість для своєчасних і повних взаєморозрахунків операторів ГТС і ГРС з іншими учасниками ринку", - сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що діяльність газотранспортних компаній регулюється НКРЕКП, яка встановлює тарифи, вони мають бути економічно обгрунтованими і забезпечувати операторам ГРС і ГТС відшкодування їхніх обґрунтованих витрат.

"Однак НКРЕКП ухиляється від виконання своїх прямих обов'язків. Саме така бездіяльність регулятора створила безпрецедентну в історії галузі кризу і сформувала ланцюжок багатомільярдних боргів. Так, у тарифах операторів ГРС ціну природного газу для потреб ВТВ зафіксовано на рівні, що вдвічі нижчі від ринкових. У тарифах оператора ГТС закладено ціну на закупівлю технологічного газу, яка в 1,5 рази нижча за ринкову. Через такі диспропорції регулювання оператори ГТС і ГРС несуть мільярдні збитки і не в змозі розраховуватися вчасно з постачальниками газу, про що йдеться в зазначеному листі EFET", - наголошується в заяві.

При цьому НКРЕКП, згідно із заявою, невідкладно має встановити економічно обґрунтовані тарифи для операторів ГРС, які покриють збитки минулих періодів і нададуть можливість погасити заборгованість перед оператором ГТС, а також врахувати ціну газу для потреб ПТО, яка дозволить операторам ГРС купувати газ для власних потреб прозоро і на ринкових умовах.

Як повідомляли Українськi Новини, РГК закликала НКРЕКП доопрацювати чинну методику розрахунку тарифу на розподіл газу.

Раніше представники газорозподільних мереж вимагали переглянути тариф на розподіл природного газу.

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