Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором 50%.\r\nПро це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.\r\n"Оцінюю на 50% шанси. Стану, або ні", - сказав він.\r\nЗа його словами, він підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.\r\nРябошапка додав, що говорив з Президентом на цю тему кілька разів.\r\nУ разі призначення генпрокурором Рябошапка планує в першу чергу провести кадрову ротацію в керівництві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора.\r\nРаніше заступник генпрокурора Єнін подав у відставку.