Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором 50%.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Оцінюю на 50% шанси. Стану, або ні", - сказав він.

За його словами, він підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Рябошапка додав, що говорив з Президентом на цю тему кілька разів.

У разі призначення генпрокурором Рябошапка планує в першу чергу провести кадрову ротацію в керівництві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора.

Раніше заступник генпрокурора Єнін подав у відставку.