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24 липня 2019, середа, 14:06 43
Політика 2019-07-24T14:12:17+03:00
Українські Новини
Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором

Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором

Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka
Руслан Рябошапка. Фото: facebook/rouslan.riaboshapka

Заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка оцінює свої шанси стати генпрокурором 50%.

Про це він сказав на брифінгу, передають Українські Новини.

"Оцінюю на 50% шанси. Стану, або ні", - сказав він.

За його словами, він підтримує ініціативу Президента Володимира Зеленського призначити його генпрокурором.

Рябошапка додав, що говорив з Президентом на цю тему кілька разів.

У разі призначення генпрокурором Рябошапка планує в першу чергу провести кадрову ротацію в керівництві.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора.

Раніше заступник генпрокурора Єнін подав у відставку.

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