В Україну місцями прийде похолодання до +7 з дощами: прогноз погоди на 25 липня

25 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nУ Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.\r\nУ Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +27...+29 градусів.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.\r\nУ Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.\r\n24 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+26 градусів, у районі Одеси і Приморського +21...+22 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 липня майже у всіх областях України очікуються дощі з грозами.\r\nТим часом сьогодні відзначають День Ольги: значення імені, народні традиції і прикмети свята.