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24 липня 2019, середа, 13:56 17
Життя 2019-07-24T14:30:02+03:00
Українські Новини
В Україну місцями прийде похолодання до +7 з дощами: прогноз погоди на 25 липня

В Україну місцями прийде похолодання до +7 з дощами: прогноз погоди на 25 липня

Дощ. Дерево. Погода. Фото: reading
Дощ. Дерево. Погода. Фото: reading

25 липня в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 градусів, вдень +23...+25 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +12...+17 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +24...+26 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +27...+29 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +11...+16 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +22...+27 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+30 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +26...+28 градусів.

24 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +25...+26 градусів, у районі Одеси і Приморського +21...+22 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня майже у всіх областях України очікуються дощі з грозами.

Тим часом сьогодні відзначають День Ольги: значення імені, народні традиції і прикмети свята.

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