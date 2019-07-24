підписатися на розсилку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 липня 2019, середа, 13:00 18
Суспільство 2019-07-24T14:45:03+03:00
Українські Новини
У деяких районах Києва відключать воду через ремонт: адреси

У деяких районах Києва відключать воду через ремонт: адреси

Вода. Кран. Відключення води. Фото: pixabay
Вода. Кран. Відключення води. Фото: pixabay

З сьогоднішнього дня, 24 липня, в Києві проходить планові відключення води на деяких вулицях через ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Так, повідомляється, що відключення триватимуть до 27 липня.

Зазначається, що буде відключено водопостачання за такими адресами:

  • 24 липня з 9:30 до 20:00 – вул. Покровська, 5, 9; провулок Зелінського;
  • 24 липня з 9:00 до 22:00 – вул. Туполєва, 19, 21;
  • 25 липня з 9:00 до 24:00 – вул. Предславінська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; вул. Лабораторна, 8, 11; вул. Велика Васильківська, 81А, 89;
  • 25 липня з 9:00 до 23:50 – пр-т Героїв Сталінграда, 12А; Оболонська набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;
  • 27 липня з 8:00 до 24:00 – вул. Іллєнко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

Як повідомляли Українські Новини, в Донецькій області тисячі людей залишилися без електроенергії та водопостачання.

Раніше в місті Ізюм вкрали каналізацію і люди залишилися без води.

Більше новин про: Відключення води Київводоканал Відключення води в Києві

Архів
Новини
Нацполіції дозволили доступ до мобільних розмов дружини загиблого Тимчука та його помічника 14:42
Олена Філинюк з AbbottLaboratories стала директором комерційного департаменту "Дарниці" 14:32
Феросплавне підприємство намагається довести до банкрутства "Укренерго" - заява компанії 14:22
Рябошапка розповів, що зробить в першу чергу, якщо стане генпрокурором 14:06
Портнов опублікував відео як Вакарчук в 2015 веселив в Монако московських гостей 13:59 Відео
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
Взаємне визнання фармацевтичних інспекцій Євросоюзом і США - історична подія в глобальній фармі, - Шимків 18:33
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З 1 вересня "Фармак" запускає єдину освітню інтернет-платформу "Екошкола" 17:22
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok