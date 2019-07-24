У деяких районах Києва відключать воду через ремонт: адреси

З сьогоднішнього дня, 24 липня, в Києві проходить планові відключення води на деяких вулицях через ремонтні роботи. Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

Так, повідомляється, що відключення триватимуть до 27 липня.

Зазначається, що буде відключено водопостачання за такими адресами:

24 липня з 9:30 до 20:00 – вул. Покровська, 5, 9; провулок Зелінського;

24 липня з 9:00 до 22:00 – вул. Туполєва, 19, 21;

25 липня з 9:00 до 24:00 – вул. Предславінська, 9, 11, 12, 13, 14, 21/23, 26, 26А, 27, 28; вул. Лабораторна, 8, 11; вул. Велика Васильківська, 81А, 89;

25 липня з 9:00 до 23:50 – пр-т Героїв Сталінграда, 12А; Оболонська набережна, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

27 липня з 8:00 до 24:00 – вул. Іллєнко, 36, 36/1, 38, 40, 42, 44.

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