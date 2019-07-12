В городе Изюм украли канализацию и люди остались без воды

В городе Изюм в Харьковской области на Юбилейном въезде неизвестные демонтировали канализацию. Об этом со ссылкой на Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие сообщает портал Status Quo в пятницу, 12 июля.\r\nВласти сообщили, что украдено два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора диаметром 300 мм по 800 метров каждый. Кражу обнаружили 11 июля.\r\nВодоснабжение микрорайона временно прекратили, чтобы стоки не попали в сети водоотведения.\r\nБез централизованного водоснабжения остаются 40 многоэтажных домов - 1287 абонентов (2288 человек), несколько улиц в частном секторе- 513 абонентов (970 человек).\r\nВсего без централизованного водоснабжения остаются 1800 абонентов или 3258 человек.\r\nА вот ранее также половина Бердянска осталась без воды из-за аварии на коллекторе: не работают школы и детские сады.\r\nКроме того, в Киеве проводились промывания труб, из-за которых из кранов текла грязная вода.