В городе Изюм украли канализацию и люди остались без воды

В городе Изюм в Харьковской области на Юбилейном въезде неизвестные демонтировали канализацию. Об этом со ссылкой на Изюмское коммунальное производственное водопроводно-канализационное предприятие сообщает портал Status Quo в пятницу, 12 июля.

Власти сообщили, что украдено два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора диаметром 300 мм по 800 метров каждый. Кражу обнаружили 11 июля.

Водоснабжение микрорайона временно прекратили, чтобы стоки не попали в сети водоотведения.

Без централизованного водоснабжения остаются 40 многоэтажных домов - 1287 абонентов (2288 человек), несколько улиц в частном секторе- 513 абонентов (970 человек).

Всего без централизованного водоснабжения остаются 1800 абонентов или 3258 человек.

А вот ранее также половина Бердянска осталась без воды из-за аварии на коллекторе: не работают школы и детские сады.

Кроме того, в Киеве проводились промывания труб, из-за которых из кранов текла грязная вода.