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24 липня 2019, середа, 12:05 13
Кабмін 2019-07-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт та експорт спирту і тютюнових виробів

Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт та експорт спирту і тютюнових виробів

Кабмін
Кабмін

Кабінет Міністрів виключив з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Міністерством економічного розвитку і торгівлі, імпорт та експорт спирту.

Відповідну постанову прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Метою постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинним з 1 липня нормам закону про державне регулювання виробництва і обороту спирту.

Так, відповідно до внесених Верховною Радою змін у Податковий кодекс і низку законодавчих актів від 23 листопада, з 1 липня експорт та імпорт спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинен здійснюватися суб'єктами господарювання без ліцензії.

Таким чином, з переліку ліцензування виключили імпорт та експорт спирту, а також алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Як повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" говорить, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві.

Також Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.

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