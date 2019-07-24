Кабмін виключив з переліку ліцензування Мінекономіки імпорт та експорт спирту і тютюнових виробів

Кабінет Міністрів виключив з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню Міністерством економічного розвитку і торгівлі, імпорт та експорт спирту.\r\nВідповідну постанову прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.\r\nМетою постанови є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинним з 1 липня нормам закону про державне регулювання виробництва і обороту спирту.\r\nТак, відповідно до внесених Верховною Радою змін у Податковий кодекс і низку законодавчих актів від 23 листопада, з 1 липня експорт та імпорт спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів повинен здійснюватися суб'єктами господарювання без ліцензії.\r\nТаким чином, з переліку ліцензування виключили імпорт та експорт спирту, а також алкогольних напоїв і тютюнових виробів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, "Укрспирт" говорить, що йому заважають відвантажувати спирт неузгодженості в законодавстві.\r\nТакож Мінекономіки ініціює підвищення цін на алкоголь.