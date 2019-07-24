підписатися на розсилку
25.55 25.95
28.4 29.05
˟
24 липня 2019, середа, 11:35 14
Вибори 2019-07-24T13:00:03+03:00
Українські Новини
Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь Стоп" пройшов до Ради від "Слуги народу"

Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь Стоп" пройшов до Ради від "Слуги народу"

Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь СТОП" Павло Мельник, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у депутата Верховної Ради Сергія Валентірова, висуванця від партії "Опозиційна платформа - За життя" на позачергових виборах до Ради на окрузі №81 у Запорізькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Мельник набрав 33,12%, або 24 356 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник Валентіров набрав 30,35%, або 22 314 голосів.

Третє місце посів висуванець від "Аграрної партії України" Олег Каліман - він набрав 25,05% або 18 423 голоси.

Мельник народився 26 червня 1984 року в місті Запоріжжя, є піар-директором благодійного фонду "Алкоголь СТОП" і проживає в місті Токмак (Запорізька область).

До складу округу №81 входять місто Токмак, Веселовський, Михайлівський, Приазовський, Приморський, Токмацький і Якимівський райони.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахував 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.

Більше новин про: Партія "Слуга народу" Результати виборів 2019 парламентські вибори 2019 Вибори до Верховної Ради

Архів
Новини
Зеленський просить Гройсмана направити подання про відставку Кличка 13:12 Доповнено
Кличко назвав маніпулятивною інформацію щодо провадження ДБР 13:11
ДБР почало розслідування проти САП через справу Продана 12:46
Кабмін схвалив кандидатуру Шмигаля на посаду голови Івано-Франківської ОДА 12:38
Гройсман розповів, коли Кабмін складе свої повноваження 12:27
більше новин
ЦВК підрахувала 98,34% бюлетенів: відсоток у "Слуги народу" виріс 20:10 Оновлюється
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Агроіндустріальний холдинг МХП вважає провокаціями інформаційні наклепи про неякісну продукцію, - ЗМІ 15:31
Луценко втік від доповіді Зеленському у справі Шеремета у відпустку 17:22
У партії "Слуга народу" прокоментували перемогу Довгого в 102-ому окрузі 14:35
більше новин
У Білорусі за символіку УПА і портрети Бандери саджатимуть у в'язницю, – ЗМІ 08:00
З 1 вересня "Фармак" запускає єдину освітню інтернет-платформу "Екошкола" 17:22
З серпня газ для українців подешевшає 16:09
Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-луганського губернатора Данілова 21:30
Зеленський назвав ім'я кандидата на посаду генпрокурора 15:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok