Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь Стоп" пройшов до Ради від "Слуги народу"

Піар-директор благодійного фонду "Алкоголь СТОП" Павло Мельник, висуванець від партії "Слуга народу" виграв у депутата Верховної Ради Сергія Валентірова, висуванця від партії "Опозиційна платформа - За життя" на позачергових виборах до Ради на окрузі №81 у Запорізькій області.

Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії, передають Українські Новини.

Згідно з ними, Мельник набрав 33,12%, або 24 356 голосів виборців за результатами підрахунку 100% електронних протоколів дільничних комісій.

Найближчий його суперник Валентіров набрав 30,35%, або 22 314 голосів.

Третє місце посів висуванець від "Аграрної партії України" Олег Каліман - він набрав 25,05% або 18 423 голоси.

Мельник народився 26 червня 1984 року в місті Запоріжжя, є піар-директором благодійного фонду "Алкоголь СТОП" і проживає в місті Токмак (Запорізька область).

До складу округу №81 входять місто Токмак, Веселовський, Михайлівський, Приазовський, Приморський, Токмацький і Якимівський райони.

Як повідомляли Українські Новини, кандидат "Слуги народу" Скороход з великим відривом перемогла депутата Ради від "Народного фронту" Кривошию в 93 окрузі.

Тим часом ЦВК підрахував 98,34% бюлетенів і відсоток у "Слуги народу" виріс.