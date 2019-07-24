Дощі і грози охоплять майже всю Україну: синоптик попередила про відчутне похолодання

Сьогодні, 24 липня, майже у всіх областях України очікуються дощі з грозами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

Так, Діденко повідомила, що сьогодні над Україною буде зависати лінія "збіжності" (лінія повітряних потоків, які сходяться або вливаються або в одну точку або в одну лінію).

"Однак не буду вас лякати, а скажу лише, що при такій синоптичній ситуації скупчуються вздовж цієї лінії купчасто-дощові хмари і випадають дощі і гримлять грози. Місцями дощі навіть можуть переходити у зливи і виникати шквали. Так буде 24 липня практично в усіх областях", - написала Діденко.

Карта: Фейсбук/Наталія Діденко

Також синоптик зазначила, що Південна частина України буде належати сухій сонячній погоді, лише на півдні Криму імовірність дощу з грозою.

"Температура повітря в середу становитиме +23 +26 градусів, на півдні та сході, а також в Дніпрі і районах очікується +26 +30 градусів. У Києві в середу будуть відчуватися процеси конвергенції - короткочасний дощ і гроза. Вночі у столиці +13 +16 градусів, вдень передбачається +22 +25 градусів. Найближчим потепління прийде до нас вихідні, а в понеділок, 29 липня, знову відчутно похолодає", - зазначила Діденко.

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