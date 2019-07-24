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24 липня 2019, середа, 06:00 12
Lifestyle 2019-07-24T06:00:07+03:00
Українські Новини
Сьогодні День Ольги: значення імені, народні традиції і прикмети свята

Сьогодні День Ольги: значення імені, народні традиції і прикмети свята

Княгиня Ольга. Фото: azbyka.ru
Княгиня Ольга. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 24 липня, шанується рівноапостольна Ольга, велика княгиня Київської Русі. Свята проявила себе як величий правитель, а також запам'яталася своїм внеском у поширення християнства. Про те, з якими традиціями шанують святу Ольгу і що думають про ім'я в день ангела, розкажуть Українські Новини.

Рівноапостольна Ольга була просвітителькою Русі. Її дипломатична місія, похід на Константинополь у пошуках союзу, перетворилася в якесь релігійне паломництво. Там вона і прийняла християнство. До рідних земель свята повернулася з іконами і богослужебними книгами, почала споруджувати храми.

Шанованій святій прийнято молитися про гарну погоду і про вдалі жнива, оскільки якраз починався період збирання жита і сіна. Просили, щоб вона дозволила вчасно закінчити роботи.

В народному віруванні вважається, що людям, народженим в цей день, будуть зустрічатися всілякі життєві випробування. Не можна на Ольгу ні позичати, ні навіть митися (всі потрібні процедури потрібно виконати завчасно, в переддень свята).

Вважається, що не можна, щоб за столом сиділи 24 людини в свято, а також не можна планувати в цей день весілля. Винятком є тільки дівчата і жінки під ім'ям Ольга.

Також вірять, що Ольга, яка народилася в липні, найчастіше виходить заміж невдало або дуже рано. При цьому не один шлюб може пройти в такому ключі. Однак до дітей жінки з цим ім'ям ставляться з крайньої любов'ю і трепетом.

Традиційно Ольгу бачать одночасно відкритою і закритою в спілкуванні, адже, незважаючи на зовнішню товариськість, емоції вона стараетя стримувати, через що її прийнято вважати хорошим дипломатом. Постійний самоконтроль і напруженість може виливатися в подшучіванія над оточуючими і навіть шпильки. Іноді такий тип поведінки часто призводить до емоційних зривів на близьких людях.

Народні прикмети:

  • якщо на Ольгу яскраво зірки блищать - до вдалого полюванні на ведмедя;
  • якщо грім у пісний день - буде хороший улов риби;
  • п'явка піднімається на поверхню води перед початком вітру, урагану, бурі;
  • глухий грім - до тихого дощу, грім гучний - до зливи;
  • павук сидить нерухомо в середині павутини - до дощу.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні рятувальники попереджали про погіршення погоди.

Раніше відзначили свято апостолів Петра і Павла.

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